Котлеты, пюре, суп. Питание в детском лагере: заглянули на кухню и узнали все секреты меню

Источник материала: ОНТ

Во время учебного года большинство школьников завтракают и обедают в школе, идут в столовую или берут заботливо собранную мамой ссобойку. Летом многие едут в лагеря. Там питанию уделяют большое значение. Блюда должны быть питательными, полезными и главное – вкусными. Заглянем на лагерную кухню и узнаем все секреты детского меню.

Первая смена в летних лагерях уже подходит к концу. Дети отдыхают и укрепляют здоровье, занимаются спортом и развивают таланты. Нагулять аппетит за целый день на свежем воздухе очень просто, так что воспитанники каждый раз дружным отрядом идут в столовую. Снять головные уборы, помыть руки - и за стол. Каждый день в меню - что–то новенькое.

«Мне очень нравится в лагере есть супы и салаты».

«Кушать пюре, котлеты, суп и всё».

«В лагере очень много интересной еды. Мне очень нравятся макароны, котлеты, супы, тут очень, очень вкусно готовят».

Пока дети набираются впечатлений, поварам не до отдыха - процесс приготовления еды не останавливается. Важна каждая мелочь — чистота на кухне, качество продуктов и сбалансированное меню, ведь детский рацион должен включать белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины.

Надежда Кондакова, диетсестра детского оздоровительного лагеря «Зубрёнок» Минского автомобильного завода: «Подсчитываем каждые семь дней, чего немножко не доели, чего переели, делаем анализ, исправляемся и добавляем или убираем чего-то».

В приготовлении вкусных блюд помогает разнообразная техника. Уже почти 10 лет повара успешно пользуются пароконвектоматами — это специальное кухонное оборудование, или, проще говоря, большая пароварка. А еще на кухне действуют технологические карты, в которых прописано, как и из каких продуктов готовить разные блюда.

Надежда Кондакова, диетсестра детского оздоровительного лагеря «Зубрёнок» Минского автомобильного завода: «Каша совсем не обязательно утром. У нас часто омлет, часто запеканка творожная. А если каша, то котлетка идёт. На обед обязательно первое - суп, борщ; второе - рыба, мясо или курица. Гарнир обязательно, компот. Салат в обязательном порядке».

Кроме основных завтрака, обеда и ужина, есть и перекусы. Второй завтрак, полдник и второй ужин предусмотрены для того, чтобы у детей не возникало соблазна съесть что-нибудь не совсем полезное. Лучше фрукты, сок, мюсли или печенье.

Елена Ракова, директор детского оздоровительного лагеря «Зубрёнок» Минского автомобильного завода: «Нравится всем. Если взрослым хватает полного рациона, то я думаю, что и дети у нас все сытые и довольные».

Кстати, на первую оздоровительную смену воспитанников приняли больше 4 тыс. оздоровительных лагерей по всей стране.

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