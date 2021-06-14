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Котлеты, пюре, суп. Питание в детском лагере: заглянули на кухню и узнали все секреты меню
Источник материала: ОНТ
Во время учебного года большинство школьников завтракают и обедают в школе, идут в столовую или берут заботливо собранную мамой ссобойку. Летом многие едут в лагеря. Там питанию уделяют большое значение. Блюда должны быть питательными, полезными и главное – вкусными. Заглянем на лагерную кухню и узнаем все секреты детского меню.
Первая смена в летних лагерях уже подходит к концу. Дети отдыхают и укрепляют здоровье, занимаются спортом и развивают таланты. Нагулять аппетит за целый день на свежем воздухе очень просто, так что воспитанники каждый раз дружным отрядом идут в столовую. Снять головные уборы, помыть руки - и за стол. Каждый день в меню - что–то новенькое.
Пока дети набираются впечатлений, поварам не до отдыха - процесс приготовления еды не останавливается. Важна каждая мелочь — чистота на кухне, качество продуктов и сбалансированное меню, ведь детский рацион должен включать белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины.
В приготовлении вкусных блюд помогает разнообразная техника. Уже почти 10 лет повара успешно пользуются пароконвектоматами — это специальное кухонное оборудование, или, проще говоря, большая пароварка. А еще на кухне действуют технологические карты, в которых прописано, как и из каких продуктов готовить разные блюда.
Кроме основных завтрака, обеда и ужина, есть и перекусы. Второй завтрак, полдник и второй ужин предусмотрены для того, чтобы у детей не возникало соблазна съесть что-нибудь не совсем полезное. Лучше фрукты, сок, мюсли или печенье.
Кстати, на первую оздоровительную смену воспитанников приняли больше 4 тыс. оздоровительных лагерей по всей стране.
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Во время учебного года большинство школьников завтракают и обедают в школе, идут в столовую или берут заботливо собранную мамой ссобойку. Летом многие едут в...
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