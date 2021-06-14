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Гоночный автомобиль наехал на зрителей
Источник материала: ОНТ
В воскресенье, 13 июня, гоночный автомобиль наехал на зрителей в штате Техас (США). Восемь человек госпитализированы. Об этом
По неизвестным причинам авто во время заезда протаранил ограждение и въехал в толпу. Состояние троих пострадавших оценивается как критическое.
Сколько человек получили какие-то травмы, не уточняется.
Фото: pixabay
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В воскресенье, 13 июня, гоночный автомобиль наехал на зрителей в штате Техас (США). Восемь человек госпитализированы. Об этом сообщает офис шерифа округа Эль-Пасо. По...
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