Источник материала: ОНТ

В воскресенье, 13 июня, гоночный автомобиль наехал на зрителей в штате Техас (США). Восемь человек госпитализированы. Об этом сообщает офис шерифа округа Эль-Пасо.

По неизвестным причинам авто во время заезда протаранил ограждение и въехал в толпу. Состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

Сколько человек получили какие-то травмы, не уточняется.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram