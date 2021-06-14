В английском Корнуолле завершился саммит G7

Источник материала: ОНТ

Риторика без права на иное мнение. В английском Корнуолле завершился саммит большой семёрки.

Заявления, которые прозвучали в адрес стран Восточной Европы, исключительно обвинительные и односторонние. В частности, лидеры назвали Россию одной из сторон в конфликте на Донбассе и призвали Москву следовать их рекомендациям. Красноречивым был американский президент Джо Байден, который отметил: глава российского государства прав, что отношения двух стран на низкой точке.

Встреча президентов России и США, которую ждут в мире, должна состояться 16 июня в Женеве. Не оставил без внимания её и бывший американский лидер Дональд Трамп. Он пожелал Байдену не уснуть, а чуть ранее заявлял, что демократы и нынешний президент позорят США.

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