В Испании люди требуют отставки правительства

Источник материала: ОНТ

Неспокойным выдалось минувшие воскресенье в испанской столице. Тысячи протестующих выступают против помилования каталонских политиков.

Они осуждены за организацию незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017-м году. По данным СМИ, на улицы вышли более 25 тысяч человек. Они также требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса. Политики, причастные к организации референдума о независимости, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые также признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. В конце мая Верховный суд Испании выступил против помилования каталонских политиков. Теперь по этому вопросу свое мнение должно высказать правительство. Ранее премьер-министр заявил, что кабмин готов помиловать осуждённых в интересах всех жителей страны.

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