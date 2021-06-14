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В Испании люди требуют отставки правительства

14.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании люди требуют отставки правительства

Неспокойным выдалось минувшие воскресенье в испанской столице. Тысячи протестующих выступают против помилования каталонских политиков. 

Они осуждены за организацию незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017-м году. По данным СМИ, на улицы вышли более 25 тысяч человек. Они также требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса. Политики, причастные к организации референдума о независимости, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые также признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. В конце мая Верховный суд Испании выступил против помилования каталонских политиков. Теперь по этому вопросу свое мнение должно высказать правительство. Ранее премьер-министр заявил, что кабмин готов помиловать осуждённых в интересах всех жителей страны. 

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Неспокойным выдалось минувшие воскресенье в испанской столице. Тысячи протестующих выступают против помилования каталонских политиков.  Они осуждены за...
 
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