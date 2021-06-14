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Маламут прославился своими разговорами с хозяйкой
Источник материала: ОНТ
Дизель, 8-летний аляскинский маламут, прославился в Сетях своими разговорами с хозяйкой – Элли Пиро. Об этом
Пес живет в Мичигане (США) и теперь у него есть целая армия поклонников в TikTok. Секрет его успеха и славы – разговорчивость. Иногда он выдает целые тирады, особенно когда ему что-то не нравится.
Пользователей восхищают собачьи интонации. Как подмечают некоторое, Дизель может изображать и недовольство, и язвительность. А часть поклонников уверены – маламут не совсем собака. Он человек, запертый в теле животного.
Фото: pixabay
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Дизель, 8-летний аляскинский маламут, прославился в Сетях своими разговорами с хозяйкой – Элли Пиро. Об этом рассказывает Daily Mail. Пес живет в Мичигане (США) и теперь...
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