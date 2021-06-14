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14 июня – Всемирный день донора крови
Источник материала: ОНТ
«Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» – под таким лозунгом сегодня на всей планете проходит Всемирный день донора крови.
Дата появилась в календаре относительно недавно – 6 лет назад по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. В нашей стране немало тех, кто готов пожертвовать свою кровь ради спасения жизней безвозмездно. Число благотворительных доноров за последние годы увеличилось почти в 20 раз. Всего в стране тех, кто сдаёт кровь, – свыше 98 тысяч. Среди них более половины почётных доноров – это люди, которые решились на процедуры не один раз либо делали это на безвозмездной основе.
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«Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» – под таким лозунгом сегодня на всей планете проходит Всемирный день донора крови. Дата появилась в календаре...
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