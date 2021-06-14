Гороскоп на 15 июня: сложный выбор у Рыб, а Водолеям поможет интуиция

Источник материала: ОНТ

Звёзды советуют Овнам привлечь фантазию в организацию своих повседневных дел. Ваш оптимистичный взгляд на жизнь необходим близким и коллегам.

Позитивный день у Тельцов. Есть высокая вероятность возобновления старого знакомства, о котором вы часто вспоминаете. Однако чрезмерные эмоции не пойдут вам на пользу.

Доминирующие качества характера Близнецов помогут справиться с трудной задачей, которую вам необходимо решить. Отбросьте присущее вам сомнение и составьте чёткий план действий.

У Раков успешный день. Удачными будут встречи, переговоры и даже покупки. Обращайте внимание на мелочи. Из-за них может сорваться важное дело. Родные по достоинству оценят вашу сердечность.

Сегодня харизматичным Львам особенно удастся роль наставника и утешителя. Ваша богатая фантазия позволит сделать день ярким и интересным.

Девы могут стать объектом для манипуляции. Не позволяйте окружающим принимать решения и отвечать на вопросы вместо вас. Возьмите управление делами в свои руки.

Трудный день у Весов. Постарайтесь сегодня не упустить свой шанс. Отнеситесь внимательно к предложениям, которые могут поступить от знакомых и партнёров.

Скорпионам следует остерегаться откровенных высказываний в адрес любимого человека. Одна неосторожная фраза способна разрушить ваши отношения. Посвятите день семье и дому.

Звёзды призывают Стрельцов умерить свою активность и вспомнить о том, что кроме приключений есть и обыденные дела. Человек из вашего окружения намерен вас обмануть.

Козерогам стоит поставить на паузу свою деловую активность и спланировать отдых. Уединение позволит вам сделать переоценку событий и открыть для себя новые перспективы.

Водолеям лучше отказаться от спонтанных решений и заняться делами, которые вы давно откладывали. Ваша интуиция поможет с лёгкостью определить слабое звено.

Сегодня Рыбам предстоит сделать сложный выбор. День потребует от вас проявления логики и расчёта. Постарайтесь исключить общение с неприятными людьми.

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