







В этот период инспекторы проконтролируют соблюдение требований законодательства водителями, использующими средства электросвязи и сеть Интернет (Bolt, Uber и Яндекс.Такси).. Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и "бесправников". Кроме того, в поле зрения окажутся нарушения скоростного режима, правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части. Для этого будут организованы рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации, сообщили в столичной ГАИ.





За пять месяцев нынешнего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено свыше 600 нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, Uber и Яндекс.Такси, в том числе 8 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 7 – без права управления. По вине водителей этой категории произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.