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Кристиан Эриксен: «Я не сдамся. Хочу понять, что со мной произошло»
Источник материала: Партизан
Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
«Я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло.
Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — сказал Эриксен.
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Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
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