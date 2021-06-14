ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кристиан Эриксен: «Я не сдамся. Хочу понять, что со мной произошло»

14.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).





«Я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло.

Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — сказал Эриксен.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
 
Новости дня
Новости разные
 
Софья Сапега обжаловала в суде свое задержание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by