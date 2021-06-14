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Министр: «От участия в «Славянском базаре» отказались считанные артисты»

14.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич в эфире телеканала СТВ отметил, что от участия в «Славянском базаре» отказались считанные артисты.


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- Вы понимаете, этот отказ, ну нет в этом трагедии. Отказались буквально считанные артисты. Они погоды никакой не сделали по отношению к фестивалю в плохом смысле этого слова, так как сегодня фестиваль традиционный. Фестивалю 30 лет. Это уже 30-ый юбилейный фестиваль. Благодаря поддержке главы государства, благодаря тем людям, которые приезжают на фестиваль, он живет и крепнет из года в год. И то, что на международных конкурсах среди исполнителей заявились более 30 стран, является лишь ярким подтверждением тому, что никакие внешние силы нам абсолютно не страны. Все будет здорово, - сказал министр культуры.

Напомним, что от участия в фестивале «Славянский базар» отказались Михаил Галустян, певица Maruv, Наташа Королева, Олег Винник, Элина Иващенко, группа «Рондо», Ирина Билык, Александр Буйнов, шоумен Тимур Мирошниченко, ведущий Андрей Доманский.

На данный момент в программе открытия фестиваля значатся Тамара Гвердцители, Анита Цой, Стас Пьеха, Елена Ваенга, Николай Басков, Слава, Александр Солодуха.
 
 
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Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич в эфире телеканала СТВ отметил, что от участия в «Славянском базаре» отказались считанные артисты.
 
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