Что происходит на рынке наличной валюты утром в понедельник

Белорусские банки установили утром в понедельник в своих обменниках новые курсы иностранных валют.





По данным select.by на 13:00, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,484, а купить по 2,49 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,52);

евро 3,01 / 3,02 (3,06);

100 российских рублей 3,445 / 3,459 (3,55).

На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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