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Что происходит на рынке наличной валюты утром в понедельник

14.06.2021 10:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские банки установили утром в понедельник в своих обменниках новые курсы иностранных валют.

Что происходит на рынке наличной валюты утром в понедельник

По данным select.by на 13:00, в Минске они следующие:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,484, а купить по 2,49 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,52);
  • евро 3,01 / 3,02 (3,06);
  • 100 российских рублей 3,445 / 3,459 (3,55).

На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусские банки установили утром в понедельник в своих обменниках новые курсы иностранных валют.
 
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