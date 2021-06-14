|
Что происходит на рынке наличной валюты утром в понедельник
Источник материала: Навiны
Белорусские банки установили утром в понедельник в своих обменниках новые курсы иностранных валют.
По данным
На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
Читайте также:
Использованы стоковые изображения от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские банки установили утром в понедельник в своих обменниках новые курсы иностранных валют.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)