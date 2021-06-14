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Пора к психиатру: Бузову затравили за эротическое видео
14.06.2021 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Ольга Бузова продолжает привлекать внимание и критику публики: на этот раз звезду затравили за эротический ролик в Instagram.
Экс-звезда "Дома-2" и новоиспеченная
Бузова поделилась фрагментом из видео, на котором облизывает свое отражение в зеркале. Ролик шокировал подписчиков.
Таким образом "поющая ведущая" анонсировала новый проект и предложила фанатам погадать - к какому событию им стоит приготовиться. Поклонники не стали томить Ольгу в ожидании и разразились рядом возмущенных и ироничных комментариев.
"К обложке Playboy?"; "К мытью зеркал"; "На что я потратила 5 секунд своей жизни"; "К поездке в дурдом"; "Православненько"; "Пора к психиатру"; "Отключите ей интернет"; "Извините, это порнография", - прокомментировали в сети.
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"Поющая ведущая" поделилась новым роликом в Instagram - ради оригинального анонса звезде пришлось облизать собственное отражение в зеркале.
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