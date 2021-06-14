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Пора к психиатру: Бузову затравили за эротическое видео

14.06.2021 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова продолжает привлекать внимание и критику публики: на этот раз звезду затравили за эротический ролик в Instagram.

Экс-звезда "Дома-2" и новоиспеченная актриса МХАТа не может остановиться: Бузова стала ведущей X-Factor Беларусь и попробовала себя в роли футбольного арбитра. Но на этом решила не останавливаться - о чем свидетельствует провокационный ролик в Instagram.

Бузова поделилась фрагментом из видео, на котором облизывает свое отражение в зеркале. Ролик шокировал подписчиков.

Таким образом "поющая ведущая" анонсировала новый проект и предложила фанатам погадать - к какому событию им стоит приготовиться. Поклонники не стали томить Ольгу в ожидании и разразились рядом возмущенных и ироничных комментариев.

"К обложке Playboy?"; "К мытью зеркал"; "На что я потратила 5 секунд своей жизни"; "К поездке в дурдом"; "Православненько"; "Пора к психиатру"; "Отключите ей интернет"; "Извините, это порнография", - прокомментировали в сети.

Экс-бойфренд Бузовой старается не отставать от бывшей подруги: Дава прокомментировал свой "роман" с Киркоровым и сцепился с участницей "Дом-2".

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"Поющая ведущая" поделилась новым роликом в Instagram - ради оригинального анонса звезде пришлось облизать собственное отражение в зеркале.
 
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