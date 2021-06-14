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Байден обсудит с лидерами стран Балтии «воздушное пиратство в Беларуси»
Источник материала: UDF
Джо Байден. Фото: РИА Новости
«Он встретится на полях саммита с балтийскими президентами <…>», - заявил Джейк Салливан.
По его мнению, руководители стран Балтии «являются ярким примером демократического [государственного] управления на восточном фланге НАТО». Джо Байден намерен обсудить с ними в том числе «вызовы и угрозы» со стороны России. Стороны также рассмотрят вопросы, относящиеся к обеспечению кибербезопасности и новым технологиям, «в разработке которых Балтия является лидером».
Кроме того, на этой встрече речь пойдет о «растущих вызовах» со стороны Китая, «и, конечно, о недавнем воздушном пиратстве в Беларуси».
32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа.
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Кроме того, на этой встрече речь пойдет о «растущих вызовах» со стороны Китая.
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