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Джо Байден. Фото: РИА Новости

ТАСС

«Он встретится на полях саммита с балтийскими президентами <…>», - заявил Джейк Салливан.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Байден обсудит с лидерами стран Балтии «воздушное пиратство в Беларуси» Кроме того, на этой встрече речь пойдет о «растущих вызовах» со стороны Китая.

По его мнению, руководители стран Балтии «являются ярким примером демократического [государственного] управления на восточном фланге НАТО».намерен обсудить с ними в том числе «вызовы и угрозы» со стороны России. Стороны также рассмотрят вопросы, относящиеся к обеспечению кибербезопасности и новым технологиям, «в разработке которых Балтия является лидером».Кроме того, на этой встрече речь пойдет о «растущих вызовах» со стороны Китая, «и, конечно, о недавнем воздушном пиратстве в Беларуси».32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа.