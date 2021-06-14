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Важные традиции Устинового дня

Что строго запрещено делать 14 июня 2021 года:

Важные приметы праздника

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 14 июня: что строго запрещено делать, у кого день ангела В этот день внимательно следили за ветром, его заговаривали.

Что можно и нельзя делать сегодня, запреты и обычаи, у кого именины - читайте ниже в нашем материале.14 июня нужно обязательно попросить прощения у любимого человека, даже если вы ни в чем не виноваты. Этот день нужно провести в любви и гармонии. Если же есть вина, а прощения не попросили - будет беда.Для этого ранним утром обращались к своей половинке со словами: "Прости за все, что сделал и подумал, даже если нет вины за мной".Незамужние девушки могли избавиться от навязчивого ухажера или навсегда привязать к себе того единственного, о котором долго мечтала.В этот день внимательно следили за ветром, его заговаривали. Считалось, что воздушные потоки могут повлиять на рост и урожай хлеба.В этот день нельзя ругаться, ссориться.Запрещено работать в огороде, иначе будет неурожай.Находиться с нелюбимыми в этот день тоже не стоит. Провести Устинов день следует в заботе и любви.Категорически воспрещалось строить заборы. Считалось, если возвести ограду вокруг дома, огорода или поля, это к пожару.Также 14 июня старались не проводить ремонтные работы, чтобы не навлечь серьезных бед на семью.Нельзя заниматься выпечкой - это к бедности.Запрещено отказывать в помощи всем, кто попросит. Особенно, если это были беспомощные и нищие.Делиться сновидениями. Плохой сон можно было рассказать только вечером, а хороший - никогда и никому.Нельзя рвать целебные растения в лесу прямо с корнем - часть корня должна остаться в земле. Иначе лекарство из этого растения будет ядовитым.Опасно в этот день врать по мелочам или клеветать на кого-то. Беда придет к вам бумерангом.Именины 14 июня празднуют Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.Радуга по утру говорила о дневном или вечернем дожде.Если солнце встает на чистом небе, хорошему урожаю хлеба быть.На Устина ветер с запада - скоро ухудшится погода.Бледное солнце утром - вечером будут осадки.Люди, родившиеся 14 июня, всего достигают как правило, в зрелые годы: и семью заводят, и дом строят.