Тысячи долларов на фрилансе и пассивный доход — рассказываем, что для этого сделать

Источник материала: ProBusiness



Вадим Маршак. Фото предоставлено автором

«Основное назначение дизайнера — не заниматься искусством, а решать задачи бизнеса», — уверен Вадим Маршак, соучредитель «Академии визуальных коммуникаций «RE:DESIGN» . Какие специализации, связанные с дизайном, сейчас востребованы на рынке труда, сколько за них платят и как эта профессия вписывается в мир будущего — читайте в материале.

— Вадим, почему вы решили открыть обучение дизайну?

— В наше время хороший дизайн — залог успеха как крупных игроков рынка, так и начинающих стартапов. Достаточно вспомнить истории Apple, IKEA — у них все начиналось с безупречного дизайна. До iPhone на рынке не было ничего подобного, и никакие опросы покупателей не помогли бы создать его, если бы не стремление Стива Джобса к совершенной форме. А империя Ингвара Кампрада существует уже почти 80 лет потому, что помогает людям во всем мире легко и недорого создавать стильные интерьеры.

Спрос на талантливых дизайнеров в сфере разработки продуктов и софта очень высок во всем мире. Вместе с экспертами мы изучили профессиональный ландшафт и увидели, что индустрия ушла дальше и местное образование в области дизайна отстает от современных требований рынка. Вместе с тем востребованность многих направлений, так или иначе связанных с дизайном (расскажем про них чуть позже), бурно растет. Так, например, по данным сайта rabota.by, по запросу «дизайнер» сейчас открыто:

1,4 тыс. вакансий в Беларуси

17,8 тыс. вакансий в России.

20% компаний, которые ищут дизайнера в Беларуси, указали размер заработной платы. Из них:

46,8% работодателей предлагают дизайнерам зарплату на уровне от $ 1900

22,6% — от $ 3800

16,2% — от $ 5790

8,9% — от $ 7700

5,5% — от $ 9600.



Фото: intalent.pro

В России 53% компаний указали, какую заработную плату они предлагают дизайнерам:

56,6% от этого количества готовы платить дизайнерам от $ 818

23,6% — от $ 1626

10,7% — от $ 2462

5,8% — от $ 3281

3,4% — от $ 4103.

При этом работу дизайнера в Беларуси ищут 24,2 тыс. человек, из них 16,9 тыс. — из Минска.

Все это привело к мысли создать образовательный центр, в котором люди будут обучаться таким навыкам, смогут раскрыть свой потенциал.

В чем-то открытию академии поспособствовала и личная потребность — моей дочке Дане сейчас 16 лет. Класса с 8-го мы стали задумываться над тем, куда бы ей поступить после школы. Дана хорошо рисует, она творческий человек. Мы стали искать место, где можно было бы узнать больше про разные направления дизайна, «пощупать» эти инструменты. Но для ее возраста ничего подходящего не нашли.

Да, для взрослых и студентов есть трех- или шестимесячные курсы, «заточенные» на то, чтобы дать людям профессию. Но у нас не стояла задача приобрести профессию, хотелось определиться для себя, какая именно специализация нравится.

Некоторые думают, что профессия «дизайн» тесно связана с творчеством. В чем-то это в самом деле так: дизайнеры подбирают визуальные образы, шрифты, цветовые гаммы — эстетика здесь очень важна. Но основное назначение дизайнера — не заниматься искусством, а решать задачи бизнеса.

Нынешний рост интереса к профессии дизайнера связан с тем, что бизнес массово переходит в онлайн. Уже есть сервисы и услуги, которые работают только в интернете: начиная с доставки продуктов и заканчивая банковским обслуживанием. Чтобы выделяться на фоне конкурентов, всем этим компаниям необходим запоминающийся дизайн.



Вадим Маршак со своей дочерью Даной

Еще одна тенденция, которая способствует развитию сферы, — это рост потребления видеоконтента. Согласно ежегодному исследованию Mobile Visual Networking Index (MVNI), к 2022 году доля видео в глобальном мобильном трафике достигнет 79%. Сам мобильный трафик к тому моменту составит 930 экзабайт в год.

Вносит свой вклад и игровая индустрия. Исследование игрового издания Gamesindustry.biz показало, что общий объем игровой индустрии по итогам 9 месяцев 2020 года составил $ 174,9 млрд (на 19,6% выше, чем за аналогичный период 2019-го). Почти половина (49%) пришлась на игры для смартфонов и планшетов — их объем вырос на 25,6% и составил $ 86,3 млрд. ПК-игры заняли 21,4% рынка с $ 37,4 млрд (+6,2%), а консольные — 29% рынка и $ 51,2 млрд.

Все это говорит о том, что спрос на дизайнеров, связанных с производством видеоконтента и геймингом, будет только расти.

— Сколько сейчас зарабатывают дизайнеры в разных странах мира?

— Работа дизайнеров везде оплачивается достойно. В Беларуси в ИT-компаниях в зависимости от сферы деятельности:

Junior-дизайнер может рассчитывать на зарплату $ 600

Middle — на зарплату $ 2000

Senior — от $ 3000

Team lead — больше $ 4000.

В Москве даже начинающие дизайнеры легко находят работу за $ 800. В США, в зависимости от специализации и опыта, дизайнеры зарабатывают от $ 10 до $ 90 в час. В Германии — от € 3000−4000 в месяц.

— Последний год все больше людей стало работать удаленно, растет тенденция увеличения количества фрилансеров. Дадут ли навыки дизайна подросткам возможность зарабатывать удаленно?

— По данным анализа глобального рынка фриланса за 2020 год , именно профессия дизайнера является наиболее востребованной на фрилансе:



Изображение предоставлено автором

А сам рынок фриланса ежегодно растет:



Изображение предоставлено автором

И если посмотреть на статистику России (думаю, белорусская будет с ней коррелировать), то увидим, что именно молодежь все больше выбирает это направление.



Изображение предоставлено автором

— Какие именно профессии в сфере дизайна востребованы сейчас и будут востребованы в дальнейшем?

— Таких профессий множество, часто они зависят от области применения дизайнером его навыков. Например:

Гейм-дизайнер — это тот, кто придумывает игры и следит за их разработкой. То есть он связан не только с дизайном и созданием концепта, но и со всеми остальными процессами жизненного цикла игры: от идеи до контроля работы программистов, дизайнеров, сценаристов, маркетологов, художников, аниматоров и других специалистов.

Дизайнер мобильных приложений. Представитель этой профессии занимается созданием приветливых и интуитивно понятных интерфейсов для софта. Он должен иметь базовые знания о программировании и том продукте, который приложение будет продавать. Дизайнер, создающий «лицо» для приложений, должен уметь анализировать продукты конкурентов и искать оптимальные пути для решения поставленных перед ним задач.

Веб-дизайнер занимается дизайном интернет-сайтов. А так как сайты нужны каждой компании, эта профессия всегда востребована. Может включать в себя специализации, например дизайнеров-креаторов (которые создают логотипы и разрабатывают визуальный концепт), дизайнеров-верстальщиков (которые, например, могут оформлять страницы сайта в соответствии с концептом).

Дизайнер интерфейсов (UI/UX-дизайнер) разрабатывает средства для управления цифровым продуктом. Продукты могут быть разные: от простого дисплея стиральной машины до сложного интерфейса оформления кредита. По сути, UI/UX-дизайнер совмещает три роли:

Психолог: ему нужно понять ожидания пользователя

Инженер: он должен продумать интерфейсное решение для автоматизации продукта

Художник: надо уметь красиво воплотить все свои решения в жизнь.

Motion-дизайнер (аниматор). Такие специалисты создают 2D- и 3D-ролики, анимированные и статичные иллюстрации для диджитал-среды, теле-, кино- и видеоиндустрии, рекламы, ИT-проектов.



Фото: blogo-mir.ru

Дизайнер медиа разрабатывает проекты художественного оформления для различных медиаплатформ и каналов информации, создает эскизы и визуализирует концепции дизайна для различных медиаплатформ (сайты и лендинги, соцсети, digital и печатные журналы, видеоконтент), осуществляет верстку макетов изданий в соответствии с внутренними критериями издательства.

Дизайнер одежды придумывает и разрабатывает одежду, обувь, украшения, аксессуары. Задача — совместить эстетическую привлекательность и функциональность вещей.

Fashion-иллюстратор:

Создает рисунки, связанные с модой и предметами одежды

Ассистирует дизайнерам одежды при создании коллекций, создает иллюстрированные варианты луков

Рисует изображения для принтов, а также для оформления витрин магазинов, бутиков и использования в рекламных кампаниях

Запечатлевает образы и вещи из коллекций, делает наброски и рисунки на площадке подиума и за кулисами для публикаций в глянцевых журналах и других изданиях об индустрии моды.

Дизайнер интерьера создает баланс между красотой и функциональностью как жилых, так и рабочих пространств. Эта профессия подразумевает весь процесс оформления интерьера, начиная от планировки помещения, освещения, систем вентиляции, акустики, отделки стен и заканчивая расстановкой мебели, текстильным дизайном и установкой навигационных знаков.



Фото: darshoes.ru

Дизайнер-декоратор (художник-декоратор):

Занимается художественным оформлением интерьерных пространств, разрабатывает дизайн-проекты по декорированию с учетом световых и цветовых решений

Осуществляет подбор декоративных конструкций, элементов и аксессуаров, выполняет расстановку мебели и предметов искусства

Придумывает текстильный образ интерьера для создания функционального и эстетического помещения.

Специалист по 3D-моделированию ювелирных изделий осуществляет полный цикл работ по изготовлению прототипов ювелирных изделий: трехмерное проектирование моделей, их подготовку к печати на 3D-принтере или фрезеровке на станке, а также первичную пост-обработку пластиковых или восковых деталей.





Промышленный дизайнер. Эта профессия направлена на оптимизацию внешнего вида продукта и включает в себя три составляющие: искусство, технологии и маркетинг. Для выполнения своей задачи промышленный дизайнер ищет качественные прототипы и анализирует уже готовые рыночные образцы. С помощью трехмерного моделирования он создает прототип, решая задачу соотношения внешнего вида и функционала отдельного товара.

Графический дизайнер иллюстрирует идеи, используя рисунки, фотографии, графику, анимацию. Это нужно как для компаний, так и для СМИ.

Дизайнер ювелирных украшений разрабатывает различные по сложности эскизы ювелирных изделий и бижутерии в соответствии с брифом арт-директора, бренд-менеджера, ведущего дизайнера или руководителя компании; выполняет стилизацию изделий по эскизам, готовит документацию для производственных отделов.

Мультимедиа-художник занимается творческой деятельностью, которая включает в себя создание различного рода интерактивных объектов или интерактивных цифровых произведений как в рамках области современного искусства, так и выходя за эти границы. В работе художников мультимедиа могут быть задействованы сочетания различных художественных форм, традиционных и экспериментальных техник и технологий, как, например, использование звука, света, танца, цифровой изобразительной и коммуникативной среды.

Видео-арт-художник занимается творческой деятельностью, которая включает в себя создание видеопроизведений в рамках области современного искусства.

Арт-директор — это руководитель команды, которая прорабатывает стратегию крупных рекламных кампаний.



Фото: britishdesign.ru

— На что вы будете делать упор на занятиях в академии?

— Мы собираемся дать нашим ученикам — как подросткам, так и взрослым — возможность зарабатывать, используя полученные знания. Хотим «зашить» в наши программы модуль обучения навыкам работы на стоковых площадках. Навыкам не только техническим, но и финансовым, юридическим. Это позволит зарабатывать даже новичкам. Я, например, лично знаю людей, которые за несколько лет размещения на стоковых площадках вышли на пассивный доход в несколько тысяч долларов.

Чтобы люди вживую увидели, как работают специалисты-дизайнеры, мы будем в обязательном порядке проводить ознакомительные экскурсии в профильные компании. Часть этих компаний уже дали согласие на сотрудничество с академией, потому как ощущают кадровый голод.

Программ обучения будет несколько, в зависимости от возраста они станут усложняться. В будущем собираемся ввести для детей, которые прошли наши курсы, годичные программы по углубленному изучению определенных направлений — 3D-дизайн, разработка сайта, дизайн движущихся объектов. Это будет после того, как ребенок изучит в целом все направления и поймет, что именно ему интересно. Для взрослых у нас запланировано два курса — «Графический дизайн» и «Дизайн интерьера».

Мы за то, чтобы люди не просто узнавали о различных направлениях дизайна, но и сами учились практическим методам работы. Так что мы будем делать упор на практику: на нее будет приходиться не менее ⅔ всего учебного времени. Еще будем организовывать интенсивы, где люди смогут в сжатом формате изучить азы векторной графики, скетчинга и других методов дизайна.

Мы против того, чтобы преподавали теоретики. Поэтому в роли педагогов будем привлекать практикующих специалистов, знакомых со всеми аспектами и инновациями работы в своей сфере.

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