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НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России

14.06.2021 10:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

НАТО продолжит наращивать свой военный потенциал и будет использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC, передает Укринформ.

По его словам, "подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

"...Мы сейчас провели самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", — сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов, как это делалось в последние годы.

Он заявил, что Альянс после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменил своей концепции" и не намерен "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".

"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в частности, наращивание ядерного оружия", — сказал генсек, добавив, что одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями - "это часть диалога с Россией".

Кроме того, Столтенберг подчеркнул важность санкций, введенных против России. Он считает, что их применение следует продолжать вместе с "более значительной поддержкой близких партнеров, таких как Украина и Грузия".

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе при участии президента США Джо Байдена.

Ожидается, что 15 июня Байден примет участие в саммите США - ЕС. В среду, 16 июня, американский лидер в Женеве встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

 
 
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НАТО продолжит наращивать свой военный потенциал и будет использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии".
 
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