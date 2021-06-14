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ОМОНу на премию? МВД распродает "автозаки"

14.06.2021 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел регулярно продает списанную технику на сайте РУП «Белспецконтракт». Выведенных из эксплуатации легковых авто там всегда хватает. Но кроме них на продажу выставлены и два темно-зеленых «автозака» на шасси МАЗ.


Фото с сайта bsk.by

Три таких спецавтомобиля МВД продавало в мае 2020 года. Тогда за каждую машину просили 10100 рублей. Сейчас на продажу выставлены два других экземпляра, но цена выросла: желающим предлагают их купить за 13200 рублей, пишет Onliner.

Спецавтомобиль с номером 0746 МН изношен на 90%, пробег составляет 163930 км. Год выпуска — 2006-й.


У фургона с госномером 0751 МН износа тоже 90%, а пробег почти вдвое меньший — 80271 км. Но на цене это не отразилось — те же 13200 рублей.
 
 
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Министерство внутренних дел регулярно продает списанную технику на сайте РУП «Белспецконтракт». Выведенных из эксплуатации легковых авто там всегда хватает. Но...
 
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