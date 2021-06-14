Встреча с послами прошла так себе? «Говорящие головы» без мозгов и «пигмеи» — Макей дал оценки западным политикам

И это произошло, буквально через несколько дней после встречи главы МИД с послами Запада в Беларуси. Кажется, та беседа не задалась.





«Вся проблема в том, что нынешние западные политики не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах и, в частности, в нашем государстве. И это самая большая опасность», — подчеркнул Владимир Макей.





По его словам, под видом провозглашения выхолощенных современных лозунгов о демократии западные политики поощряют головорезов. В целом, отметил глава МИД, в международных отношениях пышным цветом расцветает триумф «говорящих голов без мозгов».





«Ошибка первая: эти говорящие головы не имеют способности видеть на шаг вперед. И второе: они рассматривают мир в одномерном измерении, не многомерном. Настоящий врач видит, что организм — это сложная система. И врач чувствует при этом свою ответственность. Эти же не чувствуют ответственности», — сказал Макей.

«В уши обычных граждан льется очень много красивых слов»

Глава МИД заявил, что «западные говорящие головы» ради достижения своих целей готовы действовать любыми способами и методами: «уже не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, а уже и теракты (что было в Беларуси, 8 случаев за 6 месяцев прошлого года), и попытки переворота, и война».





«Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура, и за этим скрывается намного большее», — подчеркнул он.





По его словам, у западных стран в отношении Беларуси «блицкрига не получилось, поэтому, заявил он, надо любыми способами додавить страну. В целом же, сказал Макей, есть опасность новой Холодной войны.





«Пигмей-Литва говорит, что «Мы будем продолжать давить на Беларусь, мы будем работать с Украиной, Молдовой и Грузией». Они выставляют себя в качестве великанов, которые хотят играть чуть ли не определяющую роль в нашем регионе и, может быть, даже в международной политике», — считает глава МИД.

Ответ на встречу с дипломатами?

Как сообщал Телеграф, 8 июня стало известно, что глава МИД Беларуси Владимир Макей позвал на беседу послов стран Запада. Затем появилось совместное заявление стран ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии после встречи. В нем дипломаты заявили, что главы дипломатических миссий вышеуказанных стран «воспользовались случаем, чтобы напомнить о позиции своих правительств в отношении… разрешения политического кризиса и кризиса в области прав человека, который развивается в Беларуси на протяжении последнего года».





По мнению западных послов, власти Беларуси не выполняют свои международные обязательства, да и внутренние тоже. Дипломаты спросили Владимира Макея о планах белорусских властей в отношении выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права.



