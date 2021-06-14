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На МТЗ произошел пожар
Источник материала: Навiны
Сегодня поздней ночью на территории Минского тракторного завода произошел пожар.
По информации МЧС, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 01:22. Отмечается, что возгорание случилось в трансформаторной подстанции литейного цеха №1.
Огнем повреждены трансформаторная подстанция и 100 погонных метров транспортерной ленты. Технологический процесс нарушен не был.
Ранее сообщалось, что накануне вечером
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Сегодня поздней ночью на территории Минского тракторного завода произошел пожар.
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