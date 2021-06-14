На МТЗ произошел пожар

Сегодня поздней ночью на территории Минского тракторного завода произошел пожар.



Фото носит иллюстративный характер

По информации МЧС, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 01:22. Отмечается, что возгорание случилось в трансформаторной подстанции литейного цеха №1.

Огнем повреждены трансформаторная подстанция и 100 погонных метров транспортерной ленты. Технологический процесс нарушен не был.

Ранее сообщалось, что накануне вечером произошел пожар в оршанской школе .