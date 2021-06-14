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Польша выдала белорусам более миллиона виз
Источник материала: Навiны
Польша выдала более миллиона виз гражданам Беларуси. Это самое большое количество виз, которое было выдано белорусам каким-либо государством Евросоюза.
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«Зачем мы это делаем? Чтобы белорусы понимали, что у них есть перспектива, могли почувствовать разницу: приехать в Польшу не только на учебу или работу, но также за покупками или в туристических целях. Лично я считаю, что существование перспективы и заметные отличия позволили белорусам найти себя и еще раз убедиться в том, как ведет себя их государство», — объяснил чиновник.
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Польша выдала более миллиона виз гражданам Беларуси. Это самое большое количество виз, которое было выдано белорусам каким-либо государством Евросоюза.
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