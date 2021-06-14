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В оршанской школе произошел пожар
Источник материала: Навiны
Накануне вечером в оршанской средней школе №16 произошел пожар.
Как сообщили в МЧС, возгорание случилось в помещении пищеблока на первом этаже.
В результате пожара уничтожен морозильник, поврежден холодильник. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Накануне вечером в оршанской средней школе №16 произошел пожар.
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