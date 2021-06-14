В оршанской школе произошел пожар

Накануне вечером в оршанской средней школе №16 произошел пожар.





Как сообщили в МЧС, возгорание случилось в помещении пищеблока на первом этаже.

В результате пожара уничтожен морозильник, поврежден холодильник. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.