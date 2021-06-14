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Какое оружие делают в техническом кластере "Устье"

14.06.2021 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Глава государства в начале недели отправился в рабочую поездку по Оршанскому районе. Отдельным пунктом программы для Александра Лукашенко стало посещение производственно-технического кластера "Устье".

Вместе с белорусским лидером закрытый объект посетили и журналисты, чтобы узнать о том, как функционирует белорусская оборонка. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус рассказал, что на данном объекте ведется разработка, усовершенствование, производство и тестирование оружия различных типов и классов.

Понюхать белорусского пороха

"Акценты сделаны на авиационные управляемые ракеты различных типов и классов. Также здесь находятся производственные участки по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, сборке патронов различных калибров", – уточнил руководитель Госкомвоенпрома.

В новом оружейном кластере работает единственная на всю республику лаборатория, чьи технические возможности позволяют тестировать все виды порохов и патронов отечественной разработки.

Дмитрий Пантус обратил особое внимание, что в "Устье" занимаются модернизацией противотанковых ракет и авиационных управляемых ракет. Причем для белорусских оружейников это абсолютно новое направление деятельности.

Белорусский калибр

Именно Оршанский район был выбрал для реализации проекта ВПК по выпуску белорусского стрелкового оружия. Для этого в кластере построены пять новых цехов. Новые виды деятельности требуют и новую нормативно-правовую базу.

"Сейчас нормативно-правовая база полностью создана, что дает право и возможность организациям, которые получили лицензию ГВПК, на работу в данном направлении", – подчеркнул Дмитрий Пантус.

На протяжении последнего времени белорусские оружейники разработали новые и модифицировали несколько видов стрелкового оружия. Некоторые новинки уже поступили на вооружение в армию, а часть еще проходит испытания. В настоящее время в "Устье" освоили серийное производство уже трех типов патронов.

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Белорусский военно-промышленный комплекс обзавелся новым закрытым объектом в Оршанском районе. Какие виды вооружений там разрабатывают, разбирался Sputnik.
 
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