ГАИ усилит контроль за водителями популярных сервисов такси в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Сотрудники столичной Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями популярных сервисов такси (Bolt, Uber и Яндекс.Такси). Мониторинг продлится с 14 по 23 июня, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы проконтролируют соблюдение требований действующего законодательства водителями этих сервисов.

Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей, бесправников, лихачей. Сотрудники дорожной милиции будут также выявлять нарушителей правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части.

Все нарушения будут фиксироваться при помощи видеорегистраторов и иных средств фото и видеофиксации.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, за пять месяцев нынешнего года выявлено свыше 600 нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, Uber и Яндекс.Такси. При этом восемь раз задерживались таксисты в состоянии алкогольного опьянения, семеро не имели прав управления автомобилем.

"По вине водителей данной категории произошло семь ДТП, в которых восемь человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщает ГАИ.

Будет ли новый закон?

В сентябре прошлого года появился проект указа "О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров", он выдвинут на общественное обсуждение. Ожидается, что на рынке такси в случае его принятия произойдут серьезные перемены.

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Министерство транспорта и коммуникаций рассказало, что совместно с транспортной инспекцией провело рейды по таксистам – около 80% ездят с нарушениями и не соблюдают правила перевозки пассажиров.

Закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" был принят в Беларуси в 2007 году, правила перевозки пассажиров – в 2008 году. С тех пор в них вносились несколько изменений и дополнений.

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