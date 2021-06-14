Российский экономист: «Беларусь очень удобная в отношении жестких санкций страна»

Источник материала: Салiдарнасць

Рискнет ли Россия спасать Беларусь от западных санкций?

Западные санкции могут нанести серьезный удар по белорусской экономике, уверен российский общественный деятель, бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.





Фото ТАСС

— В отличие от санкций, которые вводились последние пять лет в отношении России, те санкции, которые сегодня обсуждаются в отношении Беларуси, фактическое ограничения на экспорт в страны Евросоюза и в западные страны продукции основных доноров бюджета, конечно, это серьезный удар, — отметил Алексашенко в эфире канала in time Ukraine . — Россия с таким не сталкивалась и ни одна российская компания не знает, как жить с такими ограничениями. Я думаю, что в любом случае проблемы у Лукашенко возникнут.

При этом экономист уточнил, что сила и длительность санкций будут зависеть и от позиции России, и от политики Запада.

— Серьезность и длительность санкций будет зависеть, во-первых, от того, как и насколько Владимир Путин захочет помогать своему соседу. Мы хорошо понимаем, что масштабы российской и белорусской экономики несопоставимы, поэтому при желании Россия сможет решить все проблемы Беларуси, связанные с санкциями.

Вторая составляющая связана со странами, которые вводят санкции, и их позицией. Санкции — это инструмент дипломатии, и их сила состоит не только в том, чтобы объявить их один раз. Санкции могут изменяться в связи с изменением ситуации, их можно смягчить или усилить.

И если российские компании будут помогать белорусским обходить санкции, наложенные на них, то ввести санкции можно и против тех, кто спасает. Грубо говорят, если какая-нибудь «Роснефть» будет покупать белорусский бензин и продавать в Европу, против нее могут быть распространены так называемые вторичные санкции. И от этой позиции зависит гораздо больше, от того, насколько последовательны в своей политике будут Западные страны, — сказал Алексашенко.

На данный момент специалист не видит причин, которые могут помешать Западу ввести жесткие санкции против Беларуси по примеру тех, которые были введены против Ирана.

— Беларусь очень удобная в отношении жестких санкций страна. Мне кажется, настрой западных стран таков, чтобы ударить по самому больному, то есть нефти и калийным удобрениям.

В конце концов, в отношении Ирана были введены санкции: запрет на покупку иранской нефти, запрет на поставки всевозможного технологического оборудования в Иран, замораживание счетов в евро и в долларах центрального банка и всех иранских банков. Поэтому, в принципе, я не вижу ничего, что может остановить западные страны от введения жестких санкций и по Беларуси, — заключил эксперт.

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