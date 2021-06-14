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Байден обсудит с лидерами стран Балтии «воздушное пиратство в Беларуси»
14.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент США Джо Байден проведет на полях саммита НАТО встречу с лидерами стран Балтии.
Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
На встрече кроме прочего речь пойдет о «растущих вызовах» со стороны Китая, «и, конечно, о недавнем воздушном пиратстве в Беларуси», сообщает
32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня.
На 16 июня запланировала встрече президентов США и России, на которой Байден также поднимет вопрос о ситуации в Беларуси.
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Президент США проведет на полях саммита НАТО встречу с лидерами стран Балтии.
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