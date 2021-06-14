«Есть ощущение, что у властей случилось диссоциативное расстройство идентичности»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о противоречивых заявлениях белорусских властей.





– Нелегкая моя судьба снова заставила меня посмотреть телевизор. Не жалуюсь, не хвастаюсь, просто констатирую факт. Я, конечно, не психотерапевт, и даже не психохирург. Но что-то у меня есть ощущение, что у белорусских властей внезапно случилось диссоциативное расстройство идентичности.

Потому что из телевизора совершенно невозможно понять: то ли санкции вредны, то ли наоборот их у нас в организме не хватает. Сначала тебе говорят, что санкции взбодрят и простимулируют экономику, и после санкций станет краше и еще экономнее. А через минуту тут уже пугают голодными бунтами и отчаявшимися трудящимися.

И, что характерно, бывает, что все это рассказывает один и тот же человек. И как заурядному уму разобраться в этой запутанной макроэкономической ирреальности?

Хотя, мне кажется, что даже незаурядные умы белорусских властей сами уже в этой ирреальности запутались. Раньше они могли хотя бы сделать вид, что владеют тайным знанием о перспективах экономического развития. Про темпы роста ВВП что-нибудь спрогнозировать или объявить какую инфляцию себе хотят по итогам года. Она, в смысле инфляция, все равно потом росла как бог на душу положит, но можно было хоть изобразить иллюзию контроля.

А сейчас все их прогнозы — это же сразу плюсквамперфект, в значении «неактуальное прошедшее». Потому что какой толк в прогнозах, если ты не знаешь в каком месте тебя простимулируют санкциями в следующий раз?

Вот в субботу обнаружилось, что немецкий банк отменил обещанный кредит на закупку турбин для белорусской атомной станции. А ведь атомную станцию вместе с энергетикой вообще никто вроде санкционировать не собирался.

Нефтеперерабатывающим заводам – грозили. Банки – пугали. «Беларуськалию» обещали всякие неприятности. А про энергетику же и речи даже не было. А пострадала она получается первой. И где, спрашивается, справедливость? И как в такой трагической неопределенности беларусским властям дальше существовать?

А ведь неуверенность в своем будущем повышает общий уровень тревожности. А из-за высокого уровня тревожности могут случаться самые экзотические душевные расстройства. И получается, что левая половина власти говорит одно, а правая совсем другое. Даже когда они говорят одним и тем же ртом.

И вот, с одной стороны, министр вроде бы иностранных дел Макей созывает к себе послов, чтобы совершить с ними дипломатический акт задушевного разговора. А с другой стороны, кое-кто пытается устроить восточным рубежам Евросоюза пограничный коллапс нелегальными мигрантами.

И, конечно, на фоне пограничных коллапсов, разговоры получаются уже не такими и душевными. Тем более что потом тот же самый министр тех же самых дел обзывает своих партнеров пигмеями.

И, конечно, это диссоциативное расстройство в речах, а главное в поступках, не добавляет ни стабильности, ни предсказуемости, ни уверенности в будущем. Какой уж тут ждать предсказуемости от белорусской власти, если ты не знаешь которой своей ипостасью она к тебе в этот раз повернется?