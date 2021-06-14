|
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 июня
Источник материала: UDFПавел Глоба дал дал астрологический прогноз на ближайшую неделю.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 14, 15, 19, 20 июня
Неблагоприятные дни: 16, 17, 18 июня
Любовь. Дорогие Близнецы! В данный момент вам стоит внимательно прислушаться к внутреннему голосу, понять, чего же именно вы хотите от своего партнера, понять, каким бы вы хотели его видеть, если в настоящее время вы находитесь в поиске или ожидании. В целом данный момент можно охарактеризовать как время инициативы, но главное — не натворить бед. Ведь инициатива бывает наказуема. Сейчас от вас зависит больше, чем может показаться на первый взгляд.
Работа. Работайте и не расслабляйтесь. Сейчас тот самый момент, когда один день весь год кормит.
Здоровье. Чрезмерная интенсивность рабочего графика может оказаться причиной стресса и нервного срыва.
Ваши маленькие Близнецы. Ваш ребенок привлечет к себе повышенное внимание эрудированностью и недетским ходом мыслей.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 16, 17, 18 июня
Неблагоприятные дни: 19, 20 июня
Любовь. Самое время для спокойного тихого отдыха, без шумных вечеринок и страстного секса. Сейчас в ваших отношениях с партнером будут очень важны полутона. Стоит свернуть активность на любовном фронте, иначе можете натворить серьезных ошибок. Уйдите на время в тень, предайтесь размышлениям и психоанализу, отдохните от всех где-нибудь на лоне природы. Будьте осторожны и предусмотрительны — сейчас некоторые скрытые стороны вашей личной жизни могут вдруг оказаться открытыми для посторонних.
Работа. Дабы не допустить серьезных ошибок, сейчас не стоит затевать важных проектов и новых дел.
Здоровье. Проблемы здоровья в настоящий момент могут оказаться надуманными и сильно преувеличенными.
Ваш маленький Рак. Не раньте психику вашего ребенка, сейчас она очень уязвима. Не повышайте голос.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 19, 20 июня
Неблагоприятные дни: 14, 15 июня
Любовь. Возможно, в ваших отношениях пришло время что-то изменить, на время поменяться ролями, найти новые грани взаимоотношений. Вам придется решать трудноразрешимые задачи в партнерских отношениях и искать выход из затруднительного положения. Если вы решили закрыть прочитанную страницу жизни и начать писать новую, настало самое время. Это период избавления от оков и долговых обязательств. Сейчас вам имеет смысл прислушаться к внутреннему голосу.
Работа. Оригинальность и нестандартный подход к решению поставленных задач принесут вам успех.
Здоровье. Если у вас есть склонность к отекам ног, пройдите обследование на аппарате УЗИ у флеболога.
Ваш маленький Лев. Сейчас вам будет очень трудно дисциплинировать своего свободолюбивого ребенка.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 17,18 июня
Неблагоприятные дни: 15, 16 июня
Любовь. Данный момент в жизни типичных представителей знака Девы не располагает к бурному проявлению чувств. Скорее всего, вы будете сконцентрированы на достижении ранее поставленной цели и вам попросту не захочется отвлекаться на мелочи. А любовь — не мелочь, она требует немалых затрат (в первую очередь — эмоциональных), и если вы не готовы сейчас жертвовать своим временем и средствами ради другого человека, у вас могут возникнуть серьезные проблемы в отношениях.
Работа. Вы можете добиться многого в настоящий момент, ставьте высокие цели и идите вперед.
Здоровье. Опасайтесь травм и неожиданных ударов, будьте предельно внимательны за рулем.
Ваша маленькая Дева. Вашему ребенку сейчас просто необходимо дисциплинирующее отцовское влияние.
Гороскоп, астропрогноз, знаки зодиака
ФотоJasmina007 / E+ / Getty Images
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 15, 16 июня
Неблагоприятные дни: 19, 20 июня
Любовь. Предстоящая неделя прекрасно подходит для установления длительных отношений, а также для совместных поездок (желательно за рубеж, но и по родной стране тоже будет неплохо. Путешествия поманят вас горизонтами и новыми возможностями, в том числе и в личной жизни. Вас ждут романтические переживания и незабываемые впечатления, которые наполнят ваши отношения с противоположным полом новыми красками. Настоящий момент хорош как для женатых, так и для холостых представителей знака.
Работа. Используйте момент для начала совместных проектов с зарубежными партнерами. Вы непременно будете в выигрыше.
Здоровье. Вам не стоит злоупотреблять алкоголем и сильнодействующими медпрепаратами — ваша печень сейчас уязвима.
Ваш и маленькие Весы. Вашему ребенку для полноценного развития нужен сейчас настоящий авторитет (кто-то кроме родителей).
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 16, 17, 18 июня
Неблагоприятные дни: 14, 15 июня
Любовь. Сейчас отнюдь не лучшее время для романтических приключений. Тени прошлого могут вернуться и стать вашим настоящим. Настало время осмысления вашей личной жизни, свобод и обязательств, а также требований к партнеру. Вам придется пережить кризис отношений, из которого вы выйдете либо обновленным, либо опустошенным. Пожалуй, вам стоит попытаться как-то разнообразить ваши отношения, в противном случае они вам скоро наскучат и изживут сами себя.
Работа. Не стройте больших, а главное, авантюрных планов. Сейчас вы больше потеряете, чем заработаете.
Здоровье. Не будьте беспечными. Вы можете оказаться жертвой элементарной неосторожности.
Ваш маленький Скорпион. Будьте внимательны. Нынешний период небезопасен для здоровья вашего ребенка.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 14, 15, 19, 20 июня
Неблагоприятные дни: 16, 17, 18 июня
Любовь. Стрельцы переживают очень непростое время для выстраивания и налаживания отношений. Его можно охарактеризовать как период борьбы и единства противоположностей. Понимания, скорее всего, не будет и вам придется искать пути к примирению, хотя Козероги очень не любят искать компромисс и уж подавно идти на попятную. Кстати, многие проблемы в отношениях с противоположным полом возникают как раз из-за вашего упрямства, которое является камнем преткновения на пути к гармонии.
Работа. Нынешний период — не лучшее время для начала новых проектов. Договоренности, скорее всего, сорвутся.
Здоровье. В этот период вам стоит поберечься. Вполне возможно обострение хронического нефрита или цистита.
Ваш маленький Стрелец. В данный период в характере вашего ребенка могут обостриться противоречия.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 16, 17, 18 июня
Неблагоприятные дни: 19, 20 июня
Любовь. На некоторое время вам следует занять подчиненное положение по отношению к своему партнеру и прислушаться к его настойчивым пожеланиям. Пытайтесь не обострять отношения. Не ждите подарков судьбы и повышенного внимания к своей персоне. Просто постарайтесь быть нужным и полезным, хоть вам это может и не нравиться. Смиритесь с трудностями и принимайте все как есть, пытаться как-то переиначить ход событий вам не удастся, можете даже не пытаться.
Работа. Работы будет много, но не факт, что она будет сразу оплачена. Постарайтесь закончить ранее начатое.
Здоровье. Обратите пристальное внимание на проблемы собственного здоровья, особенно на сбои в системе пищеварения.
Ваш маленький Козерог. Дети не очень любят помогать старшим, но именно сейчас вам стоит приучить их к этому.
Гороскоп, астропрогноз, знаки зодиака
ФотоJasmina007 / E+ / Getty Images
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 19, 20 июня
Неблагоприятные дни: 14, 15 июня
Любовь. Дорогие Водолеи, это время просто нельзя упускать. Ваша инициатива будет встречена взаимностью. Для вас это лучший в году месяц для любви и романтических приключений. Творческое раскрытие и попросту креативный подход к личным отношениям помогут вам добиться взаимности. Если на этой неделе вы отправитесь в зарубежную поездку, то отдых обещает быть незабываемым. Вас ждут приятные сюрпризы и многообещающие встречи. Не упустите свой шанс.
Работа. Нынешний период благоприятствует креативному решению вопросов, и, если вы способны творить, преуспеете.
Здоровье. Берегите сердце и не перетруждайте себя повышенными физическими нагрузками.
Ваш маленький Водолей. Найдите для вашего малыша какое-то новое творческое занятие, способствующее его развитию.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 20 июня
Неблагоприятные дни: 16, 17, 18 июня
Любовь. Рожденным под знаком Рыб в ближайшее время, вероятно, придется заниматься вопросами жилищного характера, что не способствует яркому проявлению чувств. Предстоящая неделя — время решения домашних проблем, урегулирования вопросов недвижимости и наследства. Обязательно уделите внимание пожилым родителям, постарайтесь решить их проблемы. Последние дни недели сулят вам удачу на любовном фронте и успех в бизнесе. Используйте время для проведения презентаций и ярких корпоративных мероприятий.
Работа. Переждите этот момент, завершите ранее начатые дела. Начинать сейчас что-либо бессмысленно.
Здоровье. Болезни желудочно-кишечного тракта доставят вам беспокойство, если вы не будете следовать диете.
Ваши маленькие Рыбы. Сейчас вашему ребенку просто необходима материнская любовь, ласка, внимание и тепло.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 14, 15 июня
Неблагоприятные дни: 19, 20 июня
Любовь. Хорошее время для общения в социальных сетях, переписки, встреч, знакомств и ухаживаний. Сейчас вы не должны быть немногословны. Общение может стать прологом к серьезным отношениям, но все может обойтись и простым флиртом — все зависит от вас. Женатым представителям знака данный период сулит упрочение семейных отношений и улучшение взаимопонимания. Самое главное в настоящее время — не замыкаться в одиночестве и не сидеть в стенах собственного дома.
Работа. Вам просто нельзя сидеть на месте, если вы хотите преуспеть в бизнесе. Это время командировок.
Здоровье. Не злоупотребляйте кондиционерами и избегайте сквозняков — велика вероятность простуды.
Ваш маленький Овен. Сейчас вашему ребенку нужно читать, и чем больше, тем лучше. Он многое способен понять.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 16,17,18 июня
Неблагоприятные дни: 14, 15 июня
Любовь. Дорогие Тельцы! Вы не должны относиться легкомысленно к отношениям — именно сейчас вы можете заложить основу будущего личного счастья. Инвестируйте в собственную семью, потраченные средства вернутся вам сторицей. Не стесняйтесь говорить любимым комплименты и не жалейте средств на подарки. В данный момент очень многое зависит от вашей щедрости и готовности жертвовать своими интересами ради дорогого вам человека.
Работа. Прекрасный момент для решения всех вопросов материального характера и крупных приобретений.
Здоровье. Не забывайте о диете и ограничьте себя в еде, особенно если вы склонны набирать вес.
Ваш маленький Телец. Правильное сбалансированное питание вашего ребенка должно волновать вас сейчас более всего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астропрогноз на текущую неделю для всех знаков зодиака.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)