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Банковской тайны в Беларуси нет: таможня будет знать всё о ваших счетах

14.06.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Теперь всю финансовую информацию, которую знает банк, будет знать и таможня.

Банковской тайны в Беларуси нет: таможня будет знать всё о ваших счетах
Недавно было опубликовано  постановление государственного таможенного комитета Республики Беларусь и правления национального банка Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. No 13/136 " Об изменении постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2016 г., пишет Инфобанк 

В этом постановлении уточняется порядок предоставления таможенным органам информации из банков.

Предоставляться будут данные о счетах, о остатках денег на этих счетах, а так же информация по электронным кошелькам и сведения о имуществе человека хранящегося в банках.

Кроме этого будет предоставляться информация о интересующих таможню  сделках.

То есть всю финансовую информацию которую знает банк, будет знать и таможня.

"...Настоящая Инструкция определяет порядок представления банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, – банк) по запросу таможенного органа сведений о наличии у плательщиков счетов, электронных кошельков и (или) об остатках денежных средств, электронных денег на (в) них, о движении денежных средств по счетам, электронным кошелькам, конкретных сделках, об операциях без открытия счета, электронного кошелька, имуществе плательщика, находящемся на хранении в банке..."

Обмен информацией будет идти посредством электронного документооборота, то есть достаточно быстро и оперативно.

"... Передача в банки запросов о движении денежных средств и прием электронных документов банков осуществляется посредством программно-технического комплекса «Шлюз» системы передачи финансовой информации Национального банка (далее – ПТК «Шлюз»). Обмен электронными документами между таможенными органами и банками осуществляется с использованием республиканской централизованной системы обмена межбанковской корреспонденцией в виде электронных документов (далее – РЦСОЭД), функционирование которой обеспечивает открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр»..."

Банки должны отвечать на запросы таможни по движению денежных средств, не позднее трех рабочих дней.

"...Банк плательщика при поступлении запроса о движении денежных средств с использованием автоматизированной системы данного банка формирует сведения о движении денежных средств и направляет их в Минскую центральную таможню не позднее трех рабочих дней, следующих за днем, в котором поступил данный запрос..."

Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
 
 
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Теперь всю финансовую информацию, которую знает банк, будет знать и таможня.
 
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