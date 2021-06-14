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Оказывается: санкции могут коснуться и Оршанского льнокомбината

14.06.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оршанский льнокомбинат может потерять ряд западных поставщиков на фоне обсуждения нового пакета санкций против Беларуси, рассказала в эфире СТВ глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

В частности, отказаться от поставок в Беларусь может французская фирма Kermel. Представители компании, по словам Лугиной, заявили белорусским парнерам: "Будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле или нет, мы еще решим".

"И крупная текстильная компания Inditex, учредитель торговых объектов, заявила, что тоже посмотрит, будут ли они вводить санкции", — рассказала Лугина. 

Она подчеркнула, что пока проблема обозначилась только на одном предприятии концерна, но план на случай санкций сейчас разрабатывают для всех предприятий, которые потенциально могут пострадать. Нужно найти новых поставщиков — прежде всего, химических компонентов.

"Европа сильна своей химией, красителями, вещами, которые необходимы для производства того или другого текстильного или обувного ассортимента. Поэтому мы сегодня плотно отрабатываем турецкий рынок, Индия, Китай", — рассказала она.

Речь идет и о поиске поставщиков, и о новых рынках сбыта.

На минувшей неделе стало известно, что под новые санкции Евросоюза могут попасть 71 человек и 7 организаций из Беларуси. При этом сообщалось, что санкции будут вводиться в зависимости от того, как скоро правительства стран ЕС сумеют прийти к соглашению.
 
 
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Оршанский льнокомбинат может потерять ряд западных поставщиков на фоне обсуждения нового пакета санкций против Беларуси, рассказала в эфире СТВ глава концерна...
 
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