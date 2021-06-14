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Доллар растет утром 14 июня

14.06.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 14 июня.

Доллар растет утром 14 июня

Доллар добавляет 0,0086 пункта — 2,4896 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты падают:

  • российский рубль на 0,0144 пункта — 3,4485 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро на 0,0082 пункта — 3,015 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что банки установили в своих обменниках новые курсы

 

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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 14 июня.
 
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