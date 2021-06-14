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Доллар растет утром 14 июня
Источник материала: Навiны
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 14 июня.
Доллар добавляет 0,0086 пункта — 2,4896 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты падают:
Ранее сообщалось, что банки
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 14 июня.
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