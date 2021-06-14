Никаких излишеств: Лукашенко приехал на производство ракет и патронов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Территория, которую занимает производственно-технический кластер "Устье" очень большая, с этим вопросом нужно навести порядок, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашекно при посещении объектов ВПК в Оршанском районе.

Как доложил Лукашенко председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, кластер находится на территории в 277 га. При этом производственные мощности занимают лишь десятую часть.

Несмотря на то, что глава Госкомвоенпрома заверил, что в ближайшее время планируется освоить всю площадь, президент считает, что такая большая территория – излишество.

"Надо срочно проработать вопрос, чтобы никаких излишеств здесь не было. Зачем такая территория?" - спросил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание и на содержание этих земель: "В течение этого года надо навести идеальный порядок. Губернатор за это персонально несет ответственность".

Какое оружие делают в техническом кластере "Устье" >>

В понедельник президент Беларуси посещает один из самых закрытых объектов белорусского военно-промышленного комплекса – кластер "Устье", расположенный в Оршанском районе. Здесь ведется разработка, усовершенствование, производство и тестирование оружия различных типов и классов.

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