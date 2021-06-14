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Гарри не первый: Меган Маркл "целилась" в другого звездного британца
14.06.2021 11:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
До встречи с принцем Гарри Меган Маркл пыталась соблазнить другого известного британца, актриса зациклилась на мужчинах-иностранцах.
Звезда сериалов вытянула свой счастливый билет, когда встретила принца Гарри на "свидании вслепую". Этот момент перевернул жизнь не только актрисы, но и королевской семьи. Но теперь стало известно, что Маркл целенаправленно двигалась в направлении британцев, о чем ее давняя подруга рассказала изданию Page Six.
Оказалось, что после путешествия в Британию Маркл просто влюбилась в Лондон и мечтала закрутить роман с местной знаменитостью.
Тогда она позвонила своей подруге-радиоведущей Лиззи Канди и попросила ее пролистать телефонную книжку с контактами звезд. После длительного отбора выбор экс-актрисы пал на футболиста сборной Англии Эшли Коула.
Однако все старания Лиззи не увенчались успехом: Маркл так и не заинтересовала спортсмена, несмотря на то, что использовала свои коронные приемы – заразительный смех и неуемную болтовню, которые "сработали" при знакомстве с Гарри.
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По словам подруги экс-актрисы, Маркл мечтала найти мужа-иностранца и просто зациклилась на этой цели.
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