ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гарри не первый: Меган Маркл "целилась" в другого звездного британца

14.06.2021 11:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл пыталась соблазнить другого известного британца, актриса зациклилась на мужчинах-иностранцах.

Звезда сериалов вытянула свой счастливый билет, когда встретила принца Гарри на "свидании вслепую". Этот момент перевернул жизнь не только актрисы, но и королевской семьи. Но теперь стало известно, что Маркл целенаправленно двигалась в направлении британцев, о чем ее давняя подруга рассказала изданию Page Six.

Оказалось, что после путешествия в Британию Маркл просто влюбилась в Лондон и мечтала закрутить роман с местной знаменитостью.

Тогда она позвонила своей подруге-радиоведущей Лиззи Канди и попросила ее пролистать телефонную книжку с контактами звезд. После длительного отбора выбор экс-актрисы пал на футболиста сборной Англии Эшли Коула.

Однако все старания Лиззи не увенчались успехом: Маркл так и не заинтересовала спортсмена, несмотря на то, что использовала свои коронные приемы – заразительный смех и неуемную болтовню, которые "сработали" при знакомстве с Гарри.

Читайте также: 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам подруги экс-актрисы, Маркл мечтала найти мужа-иностранца и просто зациклилась на этой цели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Апытаньне Chatham House: Больш за палову гараджанаў хочуць, каб Лукашэнка сышоў да канца 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by