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«Мы не собираемся кого-то побеждать, - отметил он. - Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться».

«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко отправился на патронный завод. Ранее он обещал выдать каждому белорусу стрелковое оружие На этом предприятии выпускают три типа патронов для пистолетов и автоматов.

На этом предприятии выпускают три типа патронов для пистолетов и автоматов. В частности, налажен серийный выпуск патронов для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (9х19), 7.62х39, 7.62х54R. В процессе постановки на производство - патроны для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62х39.Производственные мощности рассчитаны на выпуск 20 миллионов патронов в год. Но при необходимости объемы производства могут быть еще увеличены, сообщилина заводе.Стоит отметить, что еще 8 июня во время встречи с председателем Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрием Пантусом Лукашенко назвал крайне важной темы развитие отечественного производства стрелкового оружия.И добавил: