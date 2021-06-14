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Лукашенко отправился на патронный завод. Ранее он обещал выдать каждому белорусу стрелковое оружие

14.06.2021 11:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко отправился на патронный завод. Ранее он обещал выдать каждому белорусу стрелковое оружие
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко 14 июня при посещении производственно-технического кластера «Устье» в Оршанском районе Витебской области ознакомился с производством боеприпасов для стрелкового оружия.

На этом предприятии выпускают три типа патронов для пистолетов и автоматов. В частности, налажен серийный выпуск патронов для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (9х19), 7.62х39, 7.62х54R. В процессе постановки на производство - патроны для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62х39.

Производственные мощности рассчитаны на выпуск 20 миллионов патронов в год. Но при необходимости объемы производства могут быть еще увеличены, сообщили Александру Лукашенко на заводе.

Стоит отметить, что еще 8 июня во время встречи с председателем Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрием Пантусом Лукашенко назвал крайне важной темы развитие отечественного производства стрелкового оружия.

«Мы не собираемся кого-то побеждать, - отметил он. - Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться».


И добавил:

«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое».
 
 
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На этом предприятии выпускают три типа патронов для пистолетов и автоматов.
 
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