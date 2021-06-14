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Евро упал до минимума за 7,5 месяцев, а доллар начал дорожать утром 14 июня

14.06.2021 11:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро упал до минимума за 7,5 месяцев, а доллар начал дорожать утром 14 июня
Иллюстративное фото
В начале новой недели белорусский рубль продолжил укрепляться к валютной корзине. Евро подешевел уже восьмой раз подряд.

Стоимость корзины валют снизилась ещё на 0,07% до минимума за 19 дней. Валютная корзина дешевеет уже седьмой раз подряд.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:07:

Курс доллара подскочил сразу на 0,0090 BYN до 2,4900 BYN/USD и оставил минимум почти за десять месяцев.

За предыдущие пять дней снижения стоимость доллара обвалилась на 0,0578 BYN.

Курс евро снизился на 0,0066 BYN до 3,0166 BYN/EUR — минимума за 231 день.

Европейская валюта уверенно двигается вниз уже восьмую торговую сессию подряд. Стоимость евро за это время рухнула на 0,0784 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0089 BYN до 3,4540 BYN/100 RUB до минимума почти за две недели. Сейчас стоимость российского рубля опустилась ниже уровня начала месяца всего на 0,0004 BYN. Таким образом, белорусский рубль пока в плюсе ко всем валютам в сравнении с началом июня.

Московская биржа


Утром в понедельник доллар подорожал до уровня 72,20 российских рублей. Это на 53 копейки больше, чем было утром в пятницу, когда доллар опустился до минимума почти за 11 месяцев.

Курс евро сегодня подрос всего на 14 копеек в сравнении с уровнем утра пятницы. На момент написания новости евро торгуется вблизи отметки 87,33 российских рублей. Стоимость евро сейчас находится вблизи минимума за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость корзины валют снизилась ещё на 0,07% до минимума за 19 дней.
 
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