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Павел Усов. Фото: Еврорадио

пишет

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции.

СТ. 65. Не избирают и не могут быть избранными:



а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;



б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;



в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;



г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;



д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома;



е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;



ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: «Удерживать власть совершенно примитивными методами, конечно, можно, но это уже не государство» Уничтожение, распад такой системы просто неизбежен, как и внутренняя деградация социума.

В царской России, при Александре III бы введен т.н. закон о "кухаркиных детях", ограничивающий права низших сословий на получение "социальных благ", прежде всего, на образование и соответственно на возможность занимать должности. Царские власти считали, что широкий доступ к образованию будет способствовать революционизации общества. Поэтому хорошее образование и доступ к чинам должен быть только о лояльного класса. Царизм, как мы знаем это не спасло.После октябрьского переворота 1917 года большевики ответили тем же, диктатурой пролетариата.В первой конституции большевиков от 1918 года читаем:На таких принципах базировалась диктатура пролетариата, политические права и управление государством было "правом" кухаркиных детей.Но "вражеский" элемент оставался, и был угрозой для новой власти, поэтому его необходимо было уничтожить. Процесс прямой физической расправы длился без малого 20 лет.В Беларуси, вполне можно ввести такие ограничения "диктатура ЛУКАРИАТА". Во многом она уже реализована:Право избирать и быть избранным полностью ограничено в практической его реализации. Во власть могут попасть только представители директора и номенклатуры, фавориты. Граждане имеют право "голоса", но не выбора.Уже несколько лет действует "специальный идеологический отбор" на поступление на "стратегические факультеты". Доступ открыт для лояльного социального элемента.Сейчас все это можно лишь закрепить на "законодательном" уровне. Запретить классово чуждым элементам получать высшее образование, служить в армии, голосовать, занимать управленческие и другие государственные должности, иметь собственность, ввести ограничения на выезд. Лишить гражданства тех, кто находится за границей.Вообще можно даже ввести особый паспорт (жёлтого цвета) для таких "граждан". Как минимум, под эту категорию неграждан попадает до полумиллиона человек."Гении" режима могут таким образом продлить существование диктатуры ещё на пару лет, как и свое пребывание у власти. Но трудно себе даже представить до какого цивилизационного упадка будет доведена страна. (ДНРизация Беларуси). Удерживать власть совершенно примитивными методами, конечно, можно (по другому никак), но это уже не государство. Уничтожение, распад такой системы просто неизбежен, как и внутренняя деградация социума.