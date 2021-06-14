Как определить поломки стартера и генератора

Любой автомобиль, каким бы двигателем он ни был оборудован, нуждается в электроэнергии. Без электрического заряда он просто не сможет завестись — и для этого нужен аккумулятор (именно он подает ток на стартер двигателя). А чтобы аккумулятор не терял заряд, в дороге его подпитывает генератор.

Именно так вот уже не одно десятилетие выглядит схема пуска и электроснабжения бортовой сети автомобиля. И если где-то в ней возникают проблемы, рано или поздно автомобиль просто не сможет двинуться с места. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как распознать и устранить наиболее типичные поломки.

Как работает

Когда мы поворачиваем ключ в замке зажигания, электрический ток от аккумулятора через тяговое реле стартера подается на маховик двигателя, который приводит в движение поршни. Искра от свечей зажигания воспламеняет топливо — и мотор заводится. На этом узел выполняет свою задачу и отключается до следующего запуска.

Как только двигатель завелся, в работу вступает генератор. Как мы уже сказали, его основная задача — обеспечивать подзарядку аккумулятора, преобразуя механическую энергию от вращения мотора в электрическую. Кроме того, генератор во время движения автомобиля питает все находящиеся на борту электроприборы, от фар до прикуривателя.

Несмотря на то, что стартер включается в работу лишь эпизодически, нагрузку он берет на себя колоссальную: небольшому электромоторчику, по сути, нужно раскрутить весь тяжелый двигатель автомобиля. А если условия для запуска не идеальные (загустевшие от холода рабочие жидкости или не самое лучшее состояние самого мотора), стартеру приходится особенно нелегко.

Генератор же — настоящий труженик, который без отдыха работает все время, пока автомобиль находится в движении. Поэтому и то, и другое устройства подвержены износу и рано или поздно вырабатывают свой ресурс. Первые проблемы могут стать заметны уже через 4-5 лет после покупки нового автомобиля, а у авто с пробегом к работе этих узлов следует внимательно прислушиваться после первых 120 тыс. км на счетчике. Итак, на что обращать внимание?

Признаками неисправности стартера могут быть:

отсутствие реакции на поворот ключа зажигания: стартер срабатывает лишь после нескольких попыток или не срабатывает вовсе;

отсутствие запуска двигателя при том, что сам стартер начинает вращаться (слышен характерный звук при повороте ключа зажигания);

после запуска двигателя стартер не отключается, а продолжает вращаться;

заметные посторонние звуки (шум, скрежет) во время движения.

Единственная причина, которую можно оперативно устранить своими силами, — это проблемы с питанием стартера от АКБ: разряженный аккумулятор, плохо зажатые контакты и т. д. Если же вы уверены, что по этой части проблем нет, значит, стартер однозначно нуждается в ремонте или замене.

Теперь вернемся к генератору. Как мы уже говорили, его основная задача — восполнять заряд АКБ и питать всю бортовую электронику автомобиля в дороге. И именно здесь и стоит искать подсказки, указывающие на проблемы с генератором. Например:

постоянно низкий уровень заряда аккумулятора (даже если его недавно меняли или проверяли);

проблемы с запуском двигателя (силы тока от АКБ не хватает на то, чтобы запустить стартер);

более тусклый, чем положено, и мерцающий свет фар;

постоянно горящая или периодически включающаяся контрольная лампа зарядки аккумулятора на приборной панели.

Если в исправности аккумулятора вы уверены, еще одним слабым местом при исправном генераторе может оказаться приводной ремень, соединяющий его с двигателем. У этой проблемы есть свой характерный признак: после запуска двигателя из-под капота раздается «свист» — временами или постоянно. Это обычно указывает на то, что приводной ремень генератора провис или износился и его нужно подтянуть или заменить.

Лучше - к специалистам

Все остальные признаки — повод проверить работу генератора, и чем раньше, тем лучше. Промедление чревато тем, что в пути аккумулятор останется без зарядки, а двигатель — без источника энергии, и двинуться с места вы сможете только на буксире или эвакуаторе.

Разобраться, что именно произошло со стартером или генератором, в теории можно самостоятельно — но на практике разумнее обратиться за помощью на специализированное СТО, где есть соответствующий диагностический стенд. Дело в том, что большинство поломок этих узлов требуют либо сложного ремонта, либо замены стартера или генератора на новый.

Выбор, что лучше, ремонт или замена, — это вопрос целесообразности. Главное преимущество ремонта — более низкая стоимость (при условии, что вы доверили работы не гаражному умельцу, а профессионалу). Главное преимущество замены — она позволяет не волноваться за судьбу узла ближайшие несколько лет, причем это спокойствие подтверждается заводской гарантией.

Впрочем, нет правил без исключений. Так, Bosch при условии ремонта стартера и генератора в условиях мастерских Бош Авто Сервис дает на восстановленные узлы такую же гарантию, как и на новые — причем недавно компания увеличила ее с двух до трех лет. Вот и еще одна причина не откладывать диагностику и ремонт стартера и генератора и обращаться за этим в проверенные СТО.