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Заряжается от розетки: электротранспорт в Беларуси набирает популярность
14.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси за год резко выросло количество электромобилей. Для ввоза в страну таких авто отменили НДС. Увеличилось и число электрозаправок. А на улицы Минска вышли электробусы. Почему так популярен транспорт, который заряжается от розетки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Сел и поехал. Не надо прогревать, проверять уровень масла. Виталий купил электромобиль год назад. Говорит о своем авто только с любовью. Вместе с семьей путешествовал на машине по всей Беларуси. И при этом прилично сэкономил. 100 километров пути обходятся ему примерно в полтора доллара.
Электроавтолюбителей в стране почти две тысячи. Для них работают около четырехсот пятидесяти заправочных станций. К концу года будет 600. На некоторых ЭЗС подпитать машину можно всего за полчаса. Есть и специальные – для автоледи. Это комплимент от разработчика. А скоро проблема с зарядкой исчезнет и в малых городах.
В планах установка станций для общественного транспорта. Электропарк в городах Беларуси существенно вырос. Новинка последнего поколения от Минского автомобильного завода заряжается как телефон – за 4 часа. Запас хода – 300 километров.
Подхватили экологичный тренд и белорусские ученые. Разработали электрический пикап. Легкий и быстрый. Одной зарядки хватает на 150 километров. Пригодится для доставки еды и товаров. Заказчики на такой транспорт уже есть.
«Он получился мощным, он получился быстрый. И он получился белорусский. На что мы и делали упор. Чтобы машина была динамичной, чтобы она имела маленький расход электроэнергии для движения и чтобы ее можно было производить здесь и сейчас из белорусских комплектующих», – рассказывает начальник научно-инжинирингового центра Александр Белевич.
Белорусский автопром работает над созданием грузовых машин на «электротопливе». А один из промышленных гигантов «БелАЗ» – уже конструирует самосвал на батарейках. Программу развития электротранспорта на пять лет утвердили в Правительстве. Доля экомашин за это время должна вырасти в стране до тридцати процентов.
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Для ввоза в страну таких авто отменили НДС.
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