Заряжается от розетки: электротранспорт в Беларуси набирает популярность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси за год резко выросло количество электромобилей. Для ввоза в страну таких авто отменили НДС. Увеличилось и число электрозаправок. А на улицы Минска вышли электробусы. Почему так популярен транспорт, который заряжается от розетки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сел и поехал. Не надо прогревать, проверять уровень масла. Виталий купил электромобиль год назад. Говорит о своем авто только с любовью. Вместе с семьей путешествовал на машине по всей Беларуси. И при этом прилично сэкономил. 100 километров пути обходятся ему примерно в полтора доллара.

«Я веду семейный бюджет в программе, где мы отмечаем доходы-расходы все. И могу сказать, что электромобиль при пробеге в районе 20 тысяч км в год экономит где-то 1100-1200 долларов. Как говорят все электромобилисты: кто один раз попробовал, назад никогда не пересядет. Я сейчас придерживаюсь того же мнения», – рассказывает владелец электромобиля Виталий Пашкович.

Электроавтолюбителей в стране почти две тысячи. Для них работают около четырехсот пятидесяти заправочных станций. К концу года будет 600. На некоторых ЭЗС подпитать машину можно всего за полчаса. Есть и специальные – для автоледи. Это комплимент от разработчика. А скоро проблема с зарядкой исчезнет и в малых городах.

«Нами запланирована реализация установки супербыстрых зарядных комплексов. Пилотный проект появится в 2022 году. После 2021 года планируется развитие и установка зарядных станций в городах с населением меньше двухсот тысяч человек» – делится планами начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры Максим Сусаренко.

В планах установка станций для общественного транспорта. Электропарк в городах Беларуси существенно вырос. Новинка последнего поколения от Минского автомобильного завода заряжается как телефон – за 4 часа. Запас хода – 300 километров.

«Это модное направление электротранспорта. Новая ниша, в которую мы входим. Мы разработали электробус. Мы разработали троллейбус. И это новая ниша, которую в 21 веке невозможно не учитывать», – отмечает генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович.

Подхватили экологичный тренд и белорусские ученые. Разработали электрический пикап. Легкий и быстрый. Одной зарядки хватает на 150 километров. Пригодится для доставки еды и товаров. Заказчики на такой транспорт уже есть.

«Он получился мощным, он получился быстрый. И он получился белорусский. На что мы и делали упор. Чтобы машина была динамичной, чтобы она имела маленький расход электроэнергии для движения и чтобы ее можно было производить здесь и сейчас из белорусских комплектующих», – рассказывает начальник научно-инжинирингового центра Александр Белевич.

Белорусский автопром работает над созданием грузовых машин на «электротопливе». А один из промышленных гигантов «БелАЗ» – уже конструирует самосвал на батарейках. Программу развития электротранспорта на пять лет утвердили в Правительстве. Доля экомашин за это время должна вырасти в стране до тридцати процентов.



В Беларуси уже появились СТО для электрокаров. А в одном из колледжей открыли новую специальность для подготовки автомехаников для таких машин.