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Депутат Павел Коваль: произошла фактическая изоляция белорусских властей, которые стали полностью зависимы от воли Москвы

14.06.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению Павла Коваля, польского депутата от оппозиционной «Гражданской коалиции» и специалиста по восточноевропейскому региону, политический кризис в Беларуси сформировал гражданское общество в стране.

Депутат Павел Коваль: произошла фактическая изоляция белорусских властей, которые стали полностью зависимы от воли Москвы

Он считает, что массовое противостояние режиму Александра Лукашенко было выражением обособленности белорусского народа от России и его собственных устремлений. Парламентарий подчеркнул, что это необратимый процесс.

Политик также добавил, что произошла фактическая изоляция белорусских властей, которые стали полностью зависимы от воли Москвы. Коваль заявил, что для Польши важно, чтобы Беларусь была независима от России, пишет polskieradio.pl.

 

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По мнению Павла Коваля, польского депутата от оппозиционной «Гражданской коалиции» и специалиста по восточноевропейскому региону, политический кризис в Беларуси...
 
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