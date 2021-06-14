Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Мне кажется, что если Лукашенко подойдет к преемничеству, то самым главным качеством для преемника будет не просто лояльность, а проверенная временем и опытом лояльность. Такая, чтобы Лукашенко мог доверить ему самое сокровенное — свою политическую и физическую судьбу. Мне кажется, что никто так, как Владимир Макей не доказал Лукашенко свою преданность», – отметил Шрайбман.

Фото: РИА Новости

Макей меняет свою позицию по команде Лукашенко

Фото TUT.BY

«Никакой Макей без согласия президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне».

Макей не надоел Лукашенко за 20 лет

Фото: president.gov.by

«Макей уже боится к вам ехать… Высох весь. Как вилочник стал, как в народе говорят», – сказал однажды с симпатией руководитель страны о министре иностранных дел.

Фото: nn.by

Макей умеет разговаривать и с Россией, и с Западом

Фото: Sputnik.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что может помочь Макею стать новым президентом За 20 лет нахождения рядом с руководителем страны глава МИД много раз «жертвовал своей репутацией».

Политический обозревательзаявил, чтоможет стать длялучшим кандидатом на пост преемника.По его словам, за 20 лет нахождения рядом с руководителем страны Макей много раз «жертвовал своей репутацией».решил развить тему и перечисляет причины, по котором нынешний руководитель МИД может стать новым президентом Беларуси.Лояльность руководителя МИД действительно не вызывает вопросов. Наиболее хорошо она заметна по заявлениям министра иностранных дел за последние пять лет.Еще недавно Макей олицетворял нормализацию отношений Беларуси с Западом: говорил о постепенном движении к демократии («Основная цель – стать полноправным членом семьи европейских демократий»), о важности независимости страны, о развитии белорусской культуры и языка.За это маргинальные российские СМИ считали Макея «прозападным» политиком и видели в нем угрозу дрейфа Беларуси в сторону от России.Но после 9 августа 2020 года руководитель МИД кардинально изменил позицию и вдруг стал «пророссийским». Посыпались высказывания о «фашиствующей демократии» и необходимости отказа от нейтралитета Беларуси.Более того, Макей озвучил неприкрытую угрозу в связи с усилением санкций: «Это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры».Другими словами, суперлояльность руководителя МИДа Лукашенко – доказанный факт. Последний открыто заявлял:При этом редкий случай: Макей умудрился не надоесть руководителю страны, хотя работает с ним в тесном контакте больше 20 лет. Сначала как помощник президента, затем как глава Администрации президента, после как руководитель МИД. Обычно чиновники надолго рядом с Лукашенко не задерживаются.Более того, Макей остается рядом с Лукашенко, несмотря на давние слухи о том, что у первого есть политические амбиции. В Беларуси были примеры, когда только по этой причине высокопоставленные чиновники лишались своих должностей.О симпатиях и доверии Лукашенко к руководителю МИД говорит и следующее. Трудно вспомнить, когда первый открыто критиковал второго и тем более повышал голос на него.При этом в силу своей биографии руководитель МИД при необходимости прекрасно умеет ладить и с Москвой, и с Брюсселем – а это то, что нужно для президента такой страны как Беларусь.Про умение контактировать с Западом уже было сказано выше. При этом Макей больше 10 лет служил в Советской Армии, воевал в Афганистане. Даже когда в России звучали обвинения в «прозападности», руководитель белорусского МИД без всяких проблем общался с руководством России.Макей ненамного младше ЛукашенкоЕще одна причина, по которой руководитель страны может рассматривать главу МИДа в качестве своего преемника – тот ненамного младше его самого (а именно на 4 года). Другими словами, у Макея вряд ли возникнет мысль по кардинальному переустройству системы (что несло бы угрозу Лукашенко) в силу недолгого политического будущего.Здесь можно вспомнить пример Казахстана, где Назарбаев уступил президентское кресло Токаеву, котором сегодня уже 68 лет.Немолодой Макей также вполне может устроить Лукашенко, когда первый станет формальным президентом, а второй может занять пост председателя Всебелорусского народного собрания, которое будет определять основные направления развития страны.