Деньги решают не все: Дерипаска проиграл иск в США об отмене санкций

Об этом сообщает РИА Новости.





Судья последовательно отверг аргументы адвокатов Дерипаски, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским, и закрыл дело. При этом решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.





Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и сам миллиардер остались под санкциями.





Дерипаска подал в суд на Минфин США в марте 2019 года. Бизнесмен заявил о предвзятости американских властей и нарушении ими основных принципов законодательства США, в частности, презумпции невиновности.





По оценке предпринимателя, из-за ограничений он потерял более семи миллиардов долларов. Он заявлял, что введенные в отношении него американские санкции основаны на лжи. По его словам, для введения рестрикций не было представлено «никаких фактов, никаких оснований».