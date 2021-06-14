ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Деньги решают не все: Дерипаска проиграл иск в США об отмене санкций

14.06.2021 12:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд в США отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Судья последовательно отверг аргументы адвокатов Дерипаски, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским, и закрыл дело. При этом решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и сам миллиардер остались под санкциями.

Дерипаска подал в суд на Минфин США в марте 2019 года. Бизнесмен заявил о предвзятости американских властей и нарушении ими основных принципов законодательства США, в частности, презумпции невиновности. 

По оценке предпринимателя, из-за ограничений он потерял более семи миллиардов долларов. Он заявлял, что введенные в отношении него американские санкции основаны на лжи. По его словам, для введения рестрикций не было представлено «никаких фактов, никаких оснований».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд в США отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хто гарантуе, што мы ня будзем ваяваць?» Лукашэнка інспэктаваў цэх, дзе штогод вырабляць 20 млн патронаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by