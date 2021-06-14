Беларусы могут получать польскую визу и в МИД этой страны

Документ вступает в силу 14 июня 2021 года, передает Белсат. Заявления на получение визы будут принимать в МИД в Варшаве.вступает в силу 14 июня 2021 года, передает Белсат.





До сих пор визовыми вопросами занимались консулы. Теперь белорусы смогут получить визу, обратившись в специальный отдел в Министерстве иностранных дел Польши. Предполагается, что процедура должна стать удобнее и быстрее.





Беларусь – пока единственная страна, гражданам которой Польша таким образом упростила получение виз. В МИД можно будет обращаться в том числе за рабочей и туристической визой.





Как будет выглядеть вся процедура, и какими будут сроки – пока точно не определено.