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Беларусы могут получать польскую визу и в МИД этой страны
Источник материала: Партизан
Польское правительство подписало распоряжение, согласно которому правом выдачи виз наделяется министр иностранных дел Польши.
Заявления на получение визы будут принимать в МИД в Варшаве.
До сих пор визовыми вопросами занимались консулы. Теперь белорусы смогут получить визу, обратившись в специальный отдел в Министерстве иностранных дел Польши. Предполагается, что процедура должна стать удобнее и быстрее.
Беларусь – пока единственная страна, гражданам которой Польша таким образом упростила получение виз. В МИД можно будет обращаться в том числе за рабочей и туристической визой.
Как будет выглядеть вся процедура, и какими будут сроки – пока точно не определено.
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Польское правительство подписало распоряжение, согласно которому правом выдачи виз наделяется министр иностранных дел Польши.
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