Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.





"Он встретится на полях саммита с балтийскими президентами <...>", - заявил советник главы администрации США.





По его мнению, руководители стран Балтии "являются ярким примером демократического [государственного] управления на восточном фланге НАТО".





Байден намерен обсудить с ними в том числе "вызовы и угрозы", которые, как утверждал Салливан, исходят со стороны России.





Стороны также рассмотрят вопросы, относящиеся к обеспечению кибербезопасности и новым технологиям, в разработке которых Прибалтика является лидером, убежден представитель Белого дома.





полагает ТАСС. Кроме того, отметил он, на этой встрече речь пойдет о "растущих вызовах" со стороны Китая, "и, конечно, о недавнем воздушном пиратстве в Беларуси". Судя по всему, Салливан имел в виду экстренную посадку в Беларуси пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair,ТАСС.





32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа.





Обычно совещания НАТО на высшем уровне продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры НАТО традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров Североатлантического альянса, однако в этом году такого заседания не будет.