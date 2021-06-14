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Лукашенко проверил производство ракет и патронов

14.06.2021 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 июня Лукашенко отправился в Оршанский район



Как сообщает пресс-служба Лукашенко, "первой точкой на маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" - один из самых закрытых объектов государственного военно-промышленного комитета. Здесь Александр Лукашенко ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия".

Там напомнили, что по поручению Лукашенко о создании в стране стрелкового оружия и боеприпасов на базе кластера "Устье" организованы пять новых цехов, где производят, модернизируют определенные типы стрелкового оружия. 

Прибыв на предприятие, Лукашенко ознакомился с работой участка, где производят отечественные патроны. В настоящее время здесь выпускают три типа патронов. 

Налажен серийный выпуск патронов для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (9х19), 7.62х39, 7.62х54R, в процессе постановки на производство - патроны для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62х39. Производственные мощности рассчитаны на ежегодный выпуск 20 млн патронов различных калибров. 

Лукашенко также ознакомился с работой участка, где перерабатывают бывшие в употреблении патроны: их чистят и снова заряжают, что экономически выгоднее, чем закупка новых. 
 
 
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14 июня Лукашенко отправился в Оршанский район
 
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