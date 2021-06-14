Лукашенко проверил производство ракет и патронов









Как сообщает пресс-служба Лукашенко, "первой точкой на маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" - один из самых закрытых объектов государственного военно-промышленного комитета. Здесь Александр Лукашенко ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия".





Там напомнили, что по поручению Лукашенко о создании в стране стрелкового оружия и боеприпасов на базе кластера "Устье" организованы пять новых цехов, где производят, модернизируют определенные типы стрелкового оружия.





Прибыв на предприятие, Лукашенко ознакомился с работой участка, где производят отечественные патроны. В настоящее время здесь выпускают три типа патронов.





Налажен серийный выпуск патронов для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (9х19), 7.62х39, 7.62х54R, в процессе постановки на производство - патроны для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62х39. Производственные мощности рассчитаны на ежегодный выпуск 20 млн патронов различных калибров.





Лукашенко также ознакомился с работой участка, где перерабатывают бывшие в употреблении патроны: их чистят и снова заряжают, что экономически выгоднее, чем закупка новых.