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Во вторник будет жара — воздух прогреется до +28°С
Источник материала: Навiны
С завтрашнего дня в Беларуси существенно потеплеет, сообщают синоптики.
По прогнозу Гидрометцентра, утром и днем в некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы.
Ночью и утром сгустится туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный.
Температура воздуха:
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.
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С завтрашнего дня в Беларуси существенно потеплеет, сообщают синоптики.
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