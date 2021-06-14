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Во вторник будет жара — воздух прогреется до +28°С

14.06.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С завтрашнего дня в Беларуси существенно потеплеет, сообщают синоптики.

Во вторник будет жара — воздух прогреется до +28°С

По прогнозу Гидрометцентра, утром и днем в некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы.

Ночью и утром сгустится туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха:

  • ночью +9..+15°С;
  • днем +22..+28°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

 

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С завтрашнего дня в Беларуси существенно потеплеет, сообщают синоптики.
 
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