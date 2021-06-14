В Беларуси донорам крови перестанут платить. Чем это объясняется

Со временем белорусские доноры, которые сегодня отмечают свой международный праздник, перестанут получать денежные компенсации за сдачу крови. Naviny.by разбирались в ситуации.



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Проект закона передан депутатам

На прошлой неделе в парламент был внесен проект закона «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов».

Главным новшеством законопроекта является то, что «донорство крови будет безвозмездным», сообщает Палата представителей.

Одним из разработчиков проекта выступает председатель постоянной комиссии парламента по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак.

«Мы предлагаем сделать донорство таковым [безвозмездным] по той причине, что общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому, кто в этом нуждается. И мы прекрасно понимаем, что, если кому-то нужна кровь, значит, мы должны безвозмездно помочь», — высказала мнение Людмила Макарина-Кибак.

Уточним, что тема безвозмездного донорства в Беларуси обсуждается уже много лет, а к разработке конкретного законопроекта с такой нормой члены профильной комиссии приступили в начале 2018 года.

Все цены — в одном списке

По закону № 197-З от 30 ноября 2010 года «О донорстве крови и ее компонентов» каждый донор получает сейчас в том числе денежную компенсацию.

Деньги выплачиваются в медучереждении в день сдачи крови. Все цены приведены на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Так, за 450 миллилитров крови (+/- 50 миллилитров) донору крови полагается 122,97 рубля, а донор, который сдаст 600 миллилитров плазмы, получит 172,17 рубля.

Более высокие компенсационные выплаты предусмотрены для доноров клеток крови. К примеру, за пять доз крови (450 миллилитров +/- 50 миллилитров) гражданин получит 327,92 рубля.

Теперь закон будет «как у всех»

В переходе на безвозмездное донорство Беларусь следует стратегии ВОЗ и международной практике.

Так, Мельбурнская декларация, принятая еще в 2009 году, призывала страны достичь 100-процентного добровольного безвозмездного донорства крови уже к 2020 году.

В настоящее время свыше 70 государств обеспечивают безвозмездными дотациями более 90% своих запасов крови, еще в 60 странах этот показатель приблизился вплотную к 100%.

Некоторые белорусы и сейчас руководствуются альтруизмом.

Так, в 2020 году кровь безвозмездно сдавали более чем в 26% случаев, а компоненты крови — в 15%.

Всего в прошлом году стать донорами пожелали около 90 тысяч белорусов. За последние пять лет число доноров в нашей стране увеличилось на 12 тысяч человек.

Льгот станет больше

Сегодня белорусские доноры имеют определенные льготы и гарантии — все они перечислены в статье 31 закона № 197-З.

К примеру, донорам выделяют бесплатное питание до и после сдачи крови, предоставляют освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением среднего заработка, а также день отдыха, который донор может присоединить к своему отпуску.

Более широкие гарантии даны тем, кто стал почетным донором. В том числе отпуск в любое удобное время и повышенная пенсия.

Справка. Знак «Почетный донор Республики Беларусь» выдается донорам, сдавшим кровь не менее 40 раз, а плазму, лейкоциты, тромбоциты — не менее 80 раз. Сегодня в стране насчитывается около 70 тысяч почетных доноров.

Новый законопроект не отменяет эти льготы, а наоборот, вводит дополнительный соцпакет.

Это в том числе возмещение расходов, связанных с донорством, включая необходимость восполнить энергетические затраты организма, и пособие по временной нетрудоспособности с первого дня утраты трудоспособности в размере 100% среднего заработка.

Ранее сообщалось о том, что такая новая гарантия, как восполнение энергетических затрат, необходима донорам в междонационный период.

Скорее всего, это будет набор определенных продуктов или, как в России, деньги, на которые донор может приобрести продукты в определенном магазине для того, чтобы восстановить здоровье.

Закон, принятый в новой редакции, может сохранить возможность сдачи крови и ее компонентов за плату. Но это будет только для доноров компонентов крови и фармацевтических субстанций, отмечали ранее разработчики.

Люди, которые продолжат сдавать кровь за деньги, тоже получат определенные льготы. Однако есть и ограничения. Так, возмездный донор не сможет стать почетным донором.

Кроме того, законопроект предлагает ввести запрет на коммерческие сделки с кровью и ее компонентами в Беларуси.