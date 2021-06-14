Тихановская: Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций»

По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, Александр Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций».





Во время ток-шоу на DW , она отметила, что предыдущие пакеты санкций против белорусских властей были «моральными», то есть направленными на обозначение позиций ЕС по вопросу ситуации в Беларуси, но не на причинение серьезного финансового ущерба экономике страны.

В этой связи политик призвала ЕС ввести максимально жесткие санкции против его режима.

Ранее Тихановская говорила, что недостаточно сильные санкции « дали Лукашенко чувство безнаказанности ».

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