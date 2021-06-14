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Тихановская: Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций»
Источник материала: Навiны
По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, Александр Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций».
Во время ток-шоу на
В этой связи политик призвала ЕС ввести максимально жесткие санкции против его режима.
Ранее Тихановская говорила, что недостаточно сильные санкции «
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По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, Александр Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций».
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