ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская: Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций»

14.06.2021 12:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, Александр Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций».

Тихановская: Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций»

Во время ток-шоу на DW, она отметила, что предыдущие пакеты санкций против белорусских властей были «моральными», то есть направленными на обозначение позиций ЕС по вопросу ситуации в Беларуси, но не на причинение серьезного финансового ущерба экономике страны.

В этой связи политик призвала ЕС ввести максимально жесткие санкции против его режима.

Ранее Тихановская говорила, что недостаточно сильные санкции «дали Лукашенко чувство безнаказанности».

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, Александр Лукашенко понимает только «язык силы и экономических санкций».
 
Новости дня
Новости разные
 
Літва — пігмей? Параўноўваем ВУП Літвы і Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by