Вслед за Лопес: Джоли воссоединилась с бывшим возлюбленным

Источник материала: Sputnik Беларусь

Актриса Анджелина Джоли удивила поклонников: самая сексуальная женщина Голливуда спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем - и это не Брэд Питт.

Судя по всему, не только Дженнифер Лопес решила войти в одну и ту же реку, воссоединившись с Беном Аффлеком . После судебного разбирательства с Питтом, Анджелина решила встретиться со старым возлюбленным и шокировала фанатов.

Как сообщило издание The Mirror, Джоли подловили у особняка актера-британца - Джонни Ли Миллера, который был женат на актрисе 25 лет назад.

Джоли в любимом бежевом тренче и с бутылкой дорогого вина, быстро зашла в дом, а вышла оттуда только через несколько часов. При этом ее не сопровождали телохранители.

Тайное свидание актрисы шокировало публику и заставило поклонников вспомнить необычную историю любви Джоли и Миллера. Пара познакомилась на съемочной площадке и сразу же влюбилась. После этого актеры поженились и детали их свадьбы долго обсуждались в прессе: Джоли написала имя возлюбленного своей же кровью на рубашке, которая стала ее подвенечным нарядом.

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