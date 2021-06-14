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Вслед за Лопес: Джоли воссоединилась с бывшим возлюбленным
14.06.2021 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Актриса Анджелина Джоли удивила поклонников: самая сексуальная женщина Голливуда спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем - и это не Брэд Питт.
Судя по всему, не только Дженнифер Лопес решила войти в одну и ту же реку,
Как сообщило издание The Mirror, Джоли подловили у особняка актера-британца - Джонни Ли Миллера, который был женат на актрисе 25 лет назад.
Тайное свидание актрисы шокировало публику и заставило поклонников вспомнить необычную историю любви Джоли и Миллера. Пара познакомилась на съемочной площадке и сразу же влюбилась. После этого актеры поженились и детали их свадьбы долго обсуждались в прессе: Джоли написала имя возлюбленного своей же кровью на рубашке, которая стала ее подвенечным нарядом.
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