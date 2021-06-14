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Онкобольной Розенбаум тает на глазах

14.06.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Александр Розенбаум. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешний вид Александра Розенбаума сложно назвать цветущим. Перенесший операцию артист сильно изменился.

В 2018 году широко распространились слухи о том, что Александр Розенбаум болен раком. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» заявил Иосиф Кобзон. Исполнитель шлягера «Вальс-бостон» настойчиво опровергал информацию о болезни, но СМИ удалось выяснить, что звездный мужчина пережил операцию по удалению опухоли. Сейчас Александр Розенбаум выглядит не лучшим образом. Лариса Долина опубликовала совместный снимок с музыкантом.

В кадре моложавая и стройная певица стоит рядом с осунувшимся артистом. Лицо певца покрыто пигментными пятнами, а под глазами нависают огромные мешки. На фото Александр Розенбаум прижался к яркой коллеге и приобнял ее.

Лариса Долина написала трогательный текст про звездного мужчину и отметила его неутомимую жажду жить. По ее словам, Александр Розенбаум сохраняет позитивный настрой.

«Саша меня почти ежедневно развлекает новыми анекдотами, помогая таким образом настроиться на весь день!» — поделилась эстрадная дива.


Онкобольной Розенбаум тает на глазах

Пользователи Сети отреагировали на снимок Ларисы Долиной и Александра Розенбаума, написав к нему комментарии.

«Жаль, что редко он сейчас на экранах», «Безмерно уважаю и люблю вас обоих!», «Старички... увы! Пора на пенсию, дорогу молодым», «Дружочек не очень, а Лариса супер», — выразились россияне.
 
 
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В 2018 году широко распространились слухи о том, что певец болен раком.
 
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