Россиянка София Сапега останется за решеткой

Источник материала: АФН

В суде Партизанского района рассмотрена жалоба на арест россиянки Софии Сапеги, заседание проходило в закрытом режиме.

Итог заседания, на котором арестованная не присутствовала, - «оставить жалобу без удовлетворения», передает БелаПАН со ссылкой на адвоката Александра Филановича.

«Несмотря на доводы жалобы Софьи и ее адвоката суд отказал в ее удовлетворении. Сама Софья в судебное заседание не доставлялась. О месте и времени рассмотрения уведомлена», - сообщил Филанович.

Накануне адвокат сообщил, что в отношении его подзащитной было возбуждено еще одно уголовное дело. Из-за подписки о неразглашении защитники не могут говорить, в чем именно обвиняют Софию.