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Санкции ЕС против Лукашенко могут повлиять на китайские проекты в Беларуси

14.06.2021 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Санкции ЕС против режима Лукашенко могут затронуть китайские компании, сотрудничающие с или планирующие сотрудничать с Беларусью.

Об этом со ссылкой на местных экспертов пишет ведущая газета Гонконга South China Morning Post.

«Китайским компаниям стоит быть более осторожными в отношении входа в Беларусь сейчас, поскольку некоторые из них рассчитывают выйти на западноевропейский рынок через Беларусь. Сейчас подобные планы вряд ли оправдаются из-за разногласий между Беларусью и ЕС», - цитирует издание Чжан Синя, старшего научного сотрудника Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований.

Впрочем, источники в разных отраслях говорят, что представители работающих с Беларусью китайских, в том числе крупных компаний открытым текстом предупреждают о возможном прекращении поставок в синеокую в случае усиления западных санкций. При этом поставки товаров и услуг будут прекращены не из-за политики китайских компаний как таковой, а из-за нежелания западных и китайских банков рисковать, кредитуя сделки китайских компаний с белорусскими партнерами.

Чжан Синь весьма интересно высказался по поводу усиления зависимости Беларуси от России.

«Учитывая экономические санкции со стороны Запада, Беларусь будет больше зависеть от России в экономическом отношении и ожидает, что и Китай, и Россия будут расширять инвестиции и торговлю в стране», - сказал он.

«В случае укрепления своих связей с Беларусью в технологической и экономической областях, Китаю необходимо находиться в тесном контакте с Россией по этому поводу, поскольку Китаю необходимо уважать давнее влияние России в Беларуси», - предостерег эксперт.

 
 
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Санкции ЕС против режима Лукашенко могут затронуть китайские компании, сотрудничающие с или планирующие сотрудничать с Беларусью.
 
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